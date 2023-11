Mireasa sezonul 8, 15 noiembrie 2023. Doamna Anina a ”înțepat-o” pe Bia după ce fata a reafirmat că nu dorește să se apropie de ea

În ediția Mireasa din 15 noiembrie 2023, Bia a reafirmat că nu dorește să se apropie de doamna Anina. Susține că nu o simte sinceră și că vrea să vadă în afara casei dacă bunătatea arătată de mama lui Robert este sinceră sau pentru televizor.

Bia și Robert încearcă să își rezolve problemele. Cei doi tineri susțin că își arată iubirea în mod diferit, motiv pentru care au apărut nemulțumiri.

Doamna Anina a ”înțepat-o” pe Bia după ce fata a reafirmat că nu dorește să se apropie de ea

Doamna Anina crede că Bia suferă de rana abandonului, motiv pentru care dorește atenție excesivă din partea partenerului său. Mama lui Robert a sfătuit-o să lucreze cu ea și s-a oferit să o ajute.

Însă Bia nu o consideră sinceră și nu dorește să aibă o relație apropiată. A reafirmat acest lucru și în ediția din 15 noiembrie 2023. Pentru a îi răspunde, doamna Anina i-a readus aminte că a ajutat-o când plângea pe terasă, după discuția tensionată cu Robert.

Reamintim că doamna Anina a vorbit câteva minute cu Bia, după ce aceasta a refuzat inițial și s-a răzgândit când a aflat că este vorba despre fiul ei.

Mama lui Robert a replicat că a făcut chiar un efort. Aceasta a explicat că a urcat scările pentru a își lua lavaliera pentru că tocmai terminase curățenia și, cu această ocazie, a lansat o săgeată către viitoarea noră.

I-a spus că ar putea face și ea curat, dând de înțeles că se sustrage de la sarcinile din casă.

”Deci atenție, sunt fapte concrete, am respectat înțelegerea, m-am dus să te ajut. Nu era cazul că am avut înțelegerea că o să vii spre mine, cu inima deschisă, în ritmul tău. Totuși când am auzit că plângi pe terasă, m-am dus sus să iau lavaliera că nu o aveam. Eram în bucătărie, spălam niște vase, făcusem curățenie, că poate mai poți să faci și tu din când în când, că fac cam alte fete, așa ca paranteză spus... așa, m-am dus până sus, mi-am luat lavaliera. M-am dus special pentru tine, la 1 dimineața, transpirată, deși noi avusesem o altă înțelegere.”, a spus doamna Anina.

