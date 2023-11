Mireasa sezonul 8. Andrei susține că Bogdana a avut o aventură după eliminarea din casă. Cum se apără fata

Andrei susține că Bogdana i-a fost infidelă lui Liviu în perioada când a fost în afara casei Mireasa. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Andrei i-a trimis o scrisoarei Bogdanei în care o îndeamnă să fie sinceră cu Liviu și să-i spună ce s-a întâmplat în perioada când a fost în afara casei Mireasa.

”Bună, Bogdana

Scumpa mea, te-am respectat cu bune si rele atât eu, cât și Mirela și te-am simpatizat. Ți-am zis de la bun început că ”reflexiile” comportamentului țin de caracterul tău! Așa că am o singură dilemă ce leagă iubirea voastră... afară nu l-ai mai iubit atât de mult pe Liviu?! Mi-a șoptit o ”păsărică” legat de o întâmplare de a ta, ”trăită la intensitate maximă” în afara casei. Acum că ești o tipă sinceră și că tot ai câștigat task-ul cabinei telefonice, când veți fi voi doi, unul cu altul, ”șoptește-i” ce poate l-ar interesa.

P.S. Să păstrezi cu grijă hanoracul cu care ai intrat în casă.

Vă urez liniște, pace, sinceritate și tot ce vă doriți! Peace & Love.”, este scrisoarea pe care Andrei i-a trimis-o Bogdanei.

Ce acuzații face Andrei la adresa Bogdanei

Andrei, fostul concurent de la Mireasa sezonul 8, a făcut mai multe acuzații la adresa Bogdanei. El susține că deține dovezi conform cărora fata a avut o noapte de intimitate cu cineva după ce a fost eliminată.

”Ai avut o pauză de două săptămâni în care ai interacționat cu persoane.”, a zis Andrei. Bogdana a confirmat: ”Da, cu prietenii lui Liviu.”

Fata susține că nu s-a întâmplat nimic. Andrei a zis că a discutat cu un bărbat, ”pe care l-ai cunoscut în aceste două săptămâni și toate lucrurile au fost de așa natură încât tu să ajungi în anumite posturi cu el.”

Bogdana: ”Asta este o aberație totală. Serios, nu există așa ceva. Am martori, în primul rând, pe bunica lui Liviu, pe tatăl lui Liviu că eu nu am părăsit domiciliul decât în prezența prietenilor lui Liviu, când am ieșit afară cu mașina până la non stop și asta pot confirma ei. În afara de asta, doar unde am fost cu ei, la magazin, la piață și în casă”

Andrei: ”În această conjunctură, ca să înțelegi, sunt și informații care arată, se demonstrează lucrul acesta, vizavi de hanorac, vizavi de camera de hotel”

Bogdana: ”Ce cameră de hotel? Nu am niciun hanorac. Am hanoracele lui Liviu, atât”

Andrei: ”Ai un hanorac cu care ai intrat în casă. O chestie, un hoodie care e mai lung.”

Bogdana: ”Nu am așa ceva”

Andrei: ”Nu ai așa ceva? Sunt poze în primul rând”

Ambii au spus că pot demonstra ce zic. Bogdana l-a rugat să nu vină cu ipoteze care îi afectează imaginea doar pentru că s-a certat cu doamna Mirela. Fata a susținut că poate fi dată în judecată pentru jigniri, dar să nu își bată joc de ea cu astfel de acuzații.

Andrei a arătat o imagine cu un hanorac albastru, despre care susține că l-a primit de la respectivul băiat. Bogdana neagă și susține că îl are de când a intrat în casa Mireasa.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

