Bogdana de la Mireasa a suferit o operație estetică. Tânăra a ales să-și opereze nasul, dorință mai veche a sa.

Încă din casa Mireasa, Bogdana se declara nemulțumită de forma nasului său.

Mireasa sezonul 8. Bogdana și-a operat nasul. Primele imagini după intervenția estetică a fostei concurente

Bogdana de la Mireasa sezonul 8 și-a îndeplinit visul. Fosta concurentă a ales să-și opereze nasul. După operația de rinoseptoplastie, tânăra a fost filmată pe patul de spital.

”Foarte bine. Fără dureri. Chiar mă simt bine, doar că respir pe gură și de aceea vorbesc așa. Este totul în regulă, chiar mă simt bine. Abia aștept să vă rezultatul”, a spus Bogdana.

Medicul a informat-o apoi că operația a decurs fără probleme și că va fi externată a doua zi. Fericirea se putea citi pe chipul Bogdanei, care amintea de această dorință a ei chiar și în casa Mireasa.

Rămâne de văzut cât de mult o va schimba această operație estetică și când ne va arăta noul look.

Bogdana și Liviu de la Mireasa sezonul 8 s-au despărțit

Doar câteva luni a durat căsnicia lui Liviu și a Bogdanei. Tânărul a fost cel care a confirmat separarea. El a dat câteva detalii, susținând că a suferit mult în timpul relației cu Bogdana, motiv pentru care și-a dorit să încheie relația.

”Și dacă aș avea o gagică acum, nu m-aș posta cu ea, acum acum, ar suferi Bogdana. Ea a suferit mai mult decât mine după despărțirea asta. Adică ea e singura care a suferit. Și eu am investit sentimente, dar... Crede-mă, bărbații iubesc mai intens. Când e vorba de iubirea aia, bărbații iubesc mai intens decât o femeie.

Dar eu am suferit timp de 5 luni, cât am fost cu ea. Am suferit fiind cu ea împreună. Ea a suferit când nu a mai fost cu mine. Eu am suferit timp de 5 luni de zile, până nu am mai rezistat și am spus ”stop” și ea a suferit ulterior despărțirii. Deja suferisem, sufeream, dormeam cu ea în pat, strângeam din dinți, spuneam ”Doamne nu mai pot, nu mai suport, nu mai rezist”, a zis Liviu într-un live pe Tiktok.