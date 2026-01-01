Cu ce se ocupă Monica Roșu acum. La 20 de ani de la retragerea din gimnastică, campioana olimpică și-a schimbat complet cariera

La două decenii de la retragerea din gimnastică, sport în care a fost una dintre cele mai strălucitoare figuri românești, Monica Roșu are acum alte priorități, departe de lumina reflectoarelor competițiilor sportive.

Au trecut aproape 20 de ani de când Monica Roșu spunea adio gimnasticii de performanță, sportul care i-a adus cele mai importante titluri ale carierei și care a consacrat-o drept una dintre marile campioane ale României. Astăzi, fosta gimnastă trăiește departe de competiții, podiumuri și presiunea performanței, alegând o viață discretă, în care familia ocupă locul central.

Ce mai face și cu ce se ocupă acum Monica Roșu, dubla campioană olimpică

Născută la Bacău, Monica Roșu a intrat în sala de gimnastică la doar patru ani. Talentul ei a fost remarcat rapid, iar parcursul în loturile naționale de junioare și senioare a confirmat că România mai câștigase o sportivă de excepție. Specializată în special la sărituri, Monica s-a remarcat prin explozie, siguranță și execuții spectaculoase.

Primele rezultate importante au apărut încă din perioada junioratului, când a obținut medalie după medale la competițiile europene. Trecerea la senioare a fost însă cea care i-a adus numele pe buzele tuturor românilor. În 2003, aceasta a făcut parte din echipa României care a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale.

Articolul continuă după reclamă

Apogeul carierei Monicăi Roșu a venit în 2004, la Jocurile Olimpice de la Atena. Atunci, gimnasta a devenit dublă campioană olimpică, cucerind medalia de aur cu echipa României și, poate cel mai spectaculos moment al carierei sale, aurul olimpic la sărituri, în proba individuală. Tot în 2004, a mai obținut și aurul la sărituri la Campionatele Europene, confirmând că era una dintre cele mai bune gimnaste din lume la acest aparat.

La doar 18 ani, Monica Roșu avea deja un palmares impresionant, dar scurt timp după Jocurile Olimpice de la Atena, cariera ei s-a încheiat brusc. Accidentările repetate și problemele medicale au făcut imposibilă continuarea la nivel de înaltă performanță. Într-un moment în care mulți se așteptau să domine competițiile următorilor ani, gimnasta a fost nevoită să se retragă, după ce a ales să pună sănătatea pe primul loc.

Decizia nu a fost una ușoară, dar a marcat începutul unei noi etape din viața ei. Astfel, la două decenii distanță de retragerea din gimnastică, Monica Roșu a ales un drum diferit față de multe alte foste sportive. Nu a devenit antrenor și nu apare constant în spațiul public, preferând discreția și echilibrul vieții personale.

Potrivit celor mai recente informații, Monica Roșu este căsătorită și este mamă „cu normă întreagă”. Rolul de părinte a devenit prioritatea ei, iar fosta campioană a mărturisit că viața de familie îi ocupă cea mai mare parte a timpului. Glumind pe seama invitațiilor pe care le primește la diverse evenimente, Monica a spus că este „mamă full-time”, un „job” care nu lasă prea mult loc pentru apariții publice.

„Multă lume mă întreabă de ce nu mai sunt atât de prezentă, de ce trebuie să refuz invitații la evenimente… Pentru că suntem cu fetița (n.r.: Alya Maria), eu sunt full-time job mamă, soțul (n.r.: Vlad Adrian) e la serviciu, ziua mai respir de când a intrat la grădiniță fetița noastră, astfel că seara mi-e mai greu să fiu prezentă la evenimente.

Fetița mea îmi face viața frumoasă, e o altă carieră, încerc să fiu cea mai bună versiunea a mea, încerc să fiu o perfecționistă, datorită sportului și datorită firii mele. Încerc să țin un echilibru pentru a o crește frumos, în a o învăța lucrurile esențiale de care se va lovi în viață. Sunt momente minunate cu ea, e o altă etapă, e o altă viață. Prin ea mă bucur și eu de lucrurile pe care nu am reușit să le fac sau să mă bucur la aceeași intensitate când eram mică.

Încerc să găsesc o balanță care să mă echilibreze, odată ce am intrat în rolul de mămică e destul de greu să ies. De când s-a născut, suntem cam toată ziua împreună”, a declarat Monica Roșu într-un interviu acordat recent.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă nu mai este implicată direct în gimnastica de performanță, Monica Roșu nu s-a rupt complet de sport. În timp, a participat la evenimente sportive, alergări sau acțiuni dedicate mișcării, menținând un stil de viață activ. De asemenea, este invitată ocazional să comenteze situația gimnasticii românești, mai ales în contextul marilor competiții internaționale.