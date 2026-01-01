Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Salariul anual al Prințului William. Câți bani a câștigat în 2025

Salariul anual al Prințului William. Câți bani a câștigat în 2025

Puțini știu că Prințul William primește un salariu pe măsura responsabilităților sale. Un raport apărut de curând arată faptul că viitorului monarh britanic a obținut un venit spectaculos în 2025.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 11:35 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 13:18
Galerie
Puțini știu că Prințul William primește un salariu pe măsura responsabilităților sale | gettyimages.com

Este al doilea an în care Prințul William se ocupă de conducerea Domeniul Cornwall. Responsabilitățile pe care le are acesta nu sunt deloc ușoare, administrând proprietăți de peste 1 miliard de dolari: locuințe și terenuri.

Pentru eforturile pe care le depune zilnic, Prințul William câștigă sume impresionante. Cele mai noi informații despre venitul anual al acestuia au luat pe toată lumea prin surprindere. Iată câți bani a câștigat în 2025.

Ce salariu a primit Prințul William în 2025

Prințul William a moștenit Domeniul Cornwall în 2022, după ce tatăl său a urcat pe tron. Cel de-al doilea an la conducerea proprietăților i-a adus viitorului monarh britanic un salariu uriaș. Suma încasată în 2025 acoperă cheltuielile oficiale, caritabile și private ale Prințului William, ale soției sale, Kate Middleton, și ale celor trei copii ai lor, potrivit people.com.

Articolul continuă după reclamă

Conform celui mai recent raport, Prințul William a câștigat suma de 22,9 milioane de lire sterline (aproximativ 30,9 milioane de dolari) pentru anul 2024 - 2025. De asemenea, Ducele de Cornwall achită impozit pe venit pentru întreaga sumă primită de la Domeniul Cornwall, după ce se scad cheltuielile casnice.

Citește și: Cum sună vocile copiilor regali. Imagini adorabile cu Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis

„Prințul de Wales plătește cea mai mare cotă de impozit pe venit”, a declarat, în urmă cu ceva timp, secretarul său, Ian Patrick, conform usmagazine.com.

Un detaliu pe care puțini îl cunosc este faptul că viitorului monarh britanic nu primește un salariu lunar tradițional, ca alți membrii ai Familiei Regale, ci își acoperă cheltuielile din veniturile financiare ale domeniului pe care îl administrează de doi ani.

Prințul William s-a dedicat în totalitate rolului său, de conducător al Domeniului Cornwall, după moartea Reginei Elisabeta a II-a. În mai 2024, Ducele de Cornwall a făcut o vizită la Newquay pentru a verifica un proiect inovator de locuințe.

De asemenea, se pare că viitorului monarh britanic a făcut schimbări majore odată cu moștenirea Domeniului Cornwall. Acesta și-a asumate noi patronaje, iar printre acestea se numără cel cu Welsh Guards Charity și cel al Asociației Agricole Regale din Cornwall.

Mai mult, Prințul William a devenit președintele Asociației Victoria Cross și George Cross, urmând să promoveze de la de la funcția de președinte la cea de patron al organizației Fields in Trust.

Marele obiectiv al Domeniului Cornwall este să devină o proprietate cu emisii nete zero până în anul 2032, conform Raportului de Impact Integrat din 2025. Aceasta decizie scoate în evidență eforturile Prințului William pentru sustenabilitate și responsabilitatea socială.

Citește și: Apariția grațioasă a lui Kate Middleton la Banchetul de la Castelul Windsor. Detaliul care a atras atenția tuturor

Un lucru este cert, viitorul monarh britanic își desfășoară activitățile de zi cu zi cu mare drag, ajutând la evoluția Domeniului Cornwall.

La ce sumă a fost evaluat Domeniul Cornwall

Colaj cu prințul William și soția lui în două ipostaze diferite
+6
Mai multe fotografii

Domeniul Cornwall se întinde pe 130.000 de acri în 23 de comitate din Anglia și Țara Galilor, fiind evaluat la peste un miliard de dolari. Acesta este alcătuit din proprietăți, terenuri agricole și alte bunuri care susțin Familia Regală.

Motivul pentru care Răzvan și Irina Fodor nu vor al doilea copil. Ce a dezvăluit acesta: „Ne-am dat seama că...”... Poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei, a murit la vârsta de 88 de ani: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată..”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui
Observatornews.ro Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Antena 3 Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Motivul pentru care Răzvan și Irina Fodor nu vor al doilea copil. Ce a dezvăluit acesta: „Ne-am dat seama că...”
Motivul pentru care Răzvan și Irina Fodor nu vor al doilea copil. Ce a dezvăluit acesta: „Ne-am dat seama că...”
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am stat față-n față”
Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x