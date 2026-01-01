Salariul anual al Prințului William. Câți bani a câștigat în 2025

Puțini știu că Prințul William primește un salariu pe măsura responsabilităților sale. Un raport apărut de curând arată faptul că viitorului monarh britanic a obținut un venit spectaculos în 2025.

Puțini știu că Prințul William primește un salariu pe măsura responsabilităților sale | gettyimages.com

Este al doilea an în care Prințul William se ocupă de conducerea Domeniul Cornwall. Responsabilitățile pe care le are acesta nu sunt deloc ușoare, administrând proprietăți de peste 1 miliard de dolari: locuințe și terenuri.

Pentru eforturile pe care le depune zilnic, Prințul William câștigă sume impresionante. Cele mai noi informații despre venitul anual al acestuia au luat pe toată lumea prin surprindere. Iată câți bani a câștigat în 2025.

Ce salariu a primit Prințul William în 2025

Prințul William a moștenit Domeniul Cornwall în 2022, după ce tatăl său a urcat pe tron. Cel de-al doilea an la conducerea proprietăților i-a adus viitorului monarh britanic un salariu uriaș. Suma încasată în 2025 acoperă cheltuielile oficiale, caritabile și private ale Prințului William, ale soției sale, Kate Middleton, și ale celor trei copii ai lor, potrivit people.com.

Conform celui mai recent raport, Prințul William a câștigat suma de 22,9 milioane de lire sterline (aproximativ 30,9 milioane de dolari) pentru anul 2024 - 2025. De asemenea, Ducele de Cornwall achită impozit pe venit pentru întreaga sumă primită de la Domeniul Cornwall, după ce se scad cheltuielile casnice.

„Prințul de Wales plătește cea mai mare cotă de impozit pe venit”, a declarat, în urmă cu ceva timp, secretarul său, Ian Patrick, conform usmagazine.com.

Un detaliu pe care puțini îl cunosc este faptul că viitorului monarh britanic nu primește un salariu lunar tradițional, ca alți membrii ai Familiei Regale, ci își acoperă cheltuielile din veniturile financiare ale domeniului pe care îl administrează de doi ani.

Prințul William s-a dedicat în totalitate rolului său, de conducător al Domeniului Cornwall, după moartea Reginei Elisabeta a II-a. În mai 2024, Ducele de Cornwall a făcut o vizită la Newquay pentru a verifica un proiect inovator de locuințe.

De asemenea, se pare că viitorului monarh britanic a făcut schimbări majore odată cu moștenirea Domeniului Cornwall. Acesta și-a asumate noi patronaje, iar printre acestea se numără cel cu Welsh Guards Charity și cel al Asociației Agricole Regale din Cornwall.

Mai mult, Prințul William a devenit președintele Asociației Victoria Cross și George Cross, urmând să promoveze de la de la funcția de președinte la cea de patron al organizației Fields in Trust.

Marele obiectiv al Domeniului Cornwall este să devină o proprietate cu emisii nete zero până în anul 2032, conform Raportului de Impact Integrat din 2025. Aceasta decizie scoate în evidență eforturile Prințului William pentru sustenabilitate și responsabilitatea socială.

Un lucru este cert, viitorul monarh britanic își desfășoară activitățile de zi cu zi cu mare drag, ajutând la evoluția Domeniului Cornwall.

La ce sumă a fost evaluat Domeniul Cornwall

Domeniul Cornwall se întinde pe 130.000 de acri în 23 de comitate din Anglia și Țara Galilor, fiind evaluat la peste un miliard de dolari. Acesta este alcătuit din proprietăți, terenuri agricole și alte bunuri care susțin Familia Regală.