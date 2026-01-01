Bianca Giurcă, fosta concurentă Insula Iubirii, cadou impresionant pentru sora ei mai mică: „Este pentru sănătatea ei”

Antena Căutare
Bianca Giurcă a venit în ajutorul uneia dintre surorile eu mai mici. Aceast i-a făcut un cadou impresionant fetei în vârstă doar 16 ani și a ajutat-o să rezvolve problemele de sănătate pe care le avea.

Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 18:56 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 19:06
Bianca Giurcă are o relație foarte apropiată cu surorile ei. De asemenea, fiind cea mai mare, aceasta simte nevoia să le ajute ori de câte ori au nevoie. Fosta concurentă de la Insula Iubirii, care a recunoscut încă din emisiune că face bani frumoși din creearea de conținut, este în continuare foarte activă în mediul online și s-a hotărât să îi ofere un cadou special uneia dintre surorile ei mai mici.

Astfel, pentru a venit în ajutorul surorii ei mai mici, Daria, fata i-a plătit operația de mișcorare de stomac. Bianca a povestit că la doar 16 ani, adolescenta avea deja probleme de sănătate din cauza kilogramelor în plus. Ea a mai dezvăluit că deși au încercat nenumărate metode prin care adolescenta să slăbească, acestea nu au dat roade, așa că au luat hotărârea de a apela la o intervenție chirurgicală.

Bianca Giurcă a documentat totul și a publicat imaginile pe contul ei de Tik Tok, acolo unde a și răspuns mai multor întrebări pe acest subiect. Fosta concurentă de la Insula Iubirii i-a fosta alături surorii ei în timpul petrecut în Turcia și spune că rezultate se văd deja, la doar câteva zile.

„Am operat-o exclusiv din banii mei, asta pentru că mi-am dorit ca fiecare din surorile mele să fie bine. La Daria cred că era cea mai importantă problemă de rezolvat. O operăm pentru că am încercat foarte multe metode cu ea, era aproape să aibă diabet, avea ficatul învelit în grăsime, care l-a fel, e foarte periculos, și din punct de vedere estetic și mental sunt sigură că o va ajuta cu încrederea în sine, cu felul în care percepe viața, cu fericirea”, a explicat Bianca Giurcă pe rețelele sociale.

Cum arată surorile Biancăi Giurcă, de la Insula Iubirii sezonul 7

Pe lângă Daria, fosta concurentă de la Insula Iubirii, mai are încă 2 surori de care este foarte apropiată.

Bianca Giurcă a publicat pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, o fotografie rară în care apare alături de surorile sale. În postarea pe care a făcut-o pe internet, concurenta de la Insula Iubirii, sezonul 7, a menționat faptul că ea ar fi sora cea mare:

„A făcut mami numai fete și din păcate eu sunt cea mai mare.”, a scris iubita lui Marius Moise la postarea pe care a făcut-o pe contul personal de Instagram.

În imaginea urcată pe contul său de Instagram, Bianca Giurcă a ales să poarte un costum în carouri, alb-negru, extrem de sexy și o pereche de cizme lungi, până la genunchi, care i-au pus în evidență trupul pe care fanii emisiunii Insula Iubirii l-au putut admira și la televizor.

colaj foto bianca giurca insula iubirii
De asemenea, potrivit postărilor din mediul online, aceasta mai are o soră și mai mică cu care fata petrecere foarte mult timp. Raisa are doar câțiva anișori și este feblețea Biancăi, mezina familiei, din partea mamei sale, pentru că părinții ei sunt divorțați.

Înapoi la Homepage
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
