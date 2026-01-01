Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras toate privirile de Revelion în Maldive. Cum a apărut soția lui Dani Oțil

Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras toate privirile de Revelion în vacanța din Maldive. Cum a apărut soția lui Dani Oțil

Gabriela și Dani Oțil se află în vacanță în Maldive acolo unde au petrecut Revelion doar ei doi, departe de agitație, într-un cadru exotic de vis.

Gabriela și Dani Oțil au decis să plece într-o vacanță de cuplu, după ce au fost în vacanță la ski alături de fiul lor, Tiago în urmă cu câteva zile. Ei s-au întors în țară, l-au lăsat pe Tiago la bunici și au decis să plece într-o destinație exotică în care au mai fost în trecut.

Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras atenția de Revelion 2026

Matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani și frumosul model au îmbrăcat haine elegante și s-au bucurat de noaptea dintre ani la un restaurant pe plajă din Maldive. În ultima zi din an, Gabriela povestea pe Insta Story în timp ce îl filma pe soțul ei că îl roagă să îi promită că o va aduce în Maldive și în 2026 și că nu va divorța de ea în noul an.

Dani, pus pe glume, a râs și i-a spus că nu îi poate face astfel de promisiuni având în vedere cât de mult s-a scumpit totul. Aproape de miezul nopții, Gabriela a îmbrăcat o rochie mulată transparentă, acoperită cu paiete, lăsându-și formele sexy la vedere.

Cu decolteul din care se vedea bustul amplu și picioarele lungi puse în evidență, Gabriela a zâmbit la poze. Ea și Dani s-au fotografiat pe plajă și s-au bucurat apoi împreună de o cină romantică, au ciocnit pahare de șampanie.

Frumosul cuplu a decis că au nevoie de câteva zile de relaxare și reconectare ca familie pentru a începe noul an cu multă energie. Gabriela și Dani și-au luat timp doar pentru ei și au ales să se bucure din plin de plajele cu nisip fin, apa cristalină și timp petrecut la soare pe șezlong.

În prima zi a anului 2026, Dani a fotografiat-o și filmat-o pe soția lui în timp ce își bea cafeaua de dimineață și, chiar când se pregăteau de plajă, a început ploaia. Dani și Gabriela puseseră deja pariu cu referire la schimbarea vremii, dar Gabriela îi spunea că ea se va pregăti oricum de plajă pentru că știe că nu va dura acea ploaie.

Cei doi formează un cuplu de mai bine de 7 ani și trăiesc împreună cea mai frumoasă o frumoasă poveste de dragoste. Din iubirea lor s-a născut Luca Tiago, fiul lor, în urmă cu 4 ani.

Ei s-au cunoscut în 2018, iar cununia civilă au făcut-o în luna mai 2021. În septembrie 2021, Gabriela și Dani au devenit pentru prima dată părinți după ce frumosul model l-a născut pe fiul lor, Tiago. În iulie 2023, Gabriela și Dani au făcut cununia religioasă și petrecerea de nuntă, unde au petrecut cu mare fast alături de invitații lor.

