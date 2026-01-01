Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras toate privirile de Revelion în Maldive. Cum a apărut soția lui Dani Oțil

Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras toate privirile de Revelion în Maldive. Cum a apărut soția lui Dani Oțil

Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras toate privirile de Revelion în vacanța din Maldive. Cum a apărut soția lui Dani Oțil

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 01 Ianuarie 2026, 12:38 | Actualizat Joi, 01 Ianuarie 2026, 13:47
Galerie
Ea și Dani s-au fotografiat pe plajă și s-au bucurat apoi împreună de o cină romantică, unde au ciocnit pahare de șampanie. | Instagram & Antena 1

Gabriela și Dani Oțil se află în vacanță în Maldive acolo unde au petrecut Revelion doar ei doi, departe de agitație, într-un cadru exotic de vis.

Gabriela și Dani Oțil au decis să plece într-o vacanță de cuplu, după ce au fost în vacanță la ski alături de fiul lor, Tiago în urmă cu câteva zile. Ei s-au întors în țară, l-au lăsat pe Tiago la bunici și au decis să plece într-o destinație exotică în care au mai fost în trecut.

Rochia transparentă cu care Gabriela Oțil a atras atenția de Revelion 2026

Citește și: Gabriela Prisăcariu, ținută îndrăzneață de ziua ei! Tortul vedetei a atras imediat atenția. Ce dar i-a făcut Dani Oțil

Articolul continuă după reclamă

Matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani și frumosul model au îmbrăcat haine elegante și s-au bucurat de noaptea dintre ani la un restaurant pe plajă din Maldive. În ultima zi din an, Gabriela povestea pe Insta Story în timp ce îl filma pe soțul ei că îl roagă să îi promită că o va aduce în Maldive și în 2026 și că nu va divorța de ea în noul an.

Dani, pus pe glume, a râs și i-a spus că nu îi poate face astfel de promisiuni având în vedere cât de mult s-a scumpit totul. Aproape de miezul nopții, Gabriela a îmbrăcat o rochie mulată transparentă, acoperită cu paiete, lăsându-și formele sexy la vedere.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cu decolteul din care se vedea bustul amplu și picioarele lungi puse în evidență, Gabriela a zâmbit la poze. Ea și Dani s-au fotografiat pe plajă și s-au bucurat apoi împreună de o cină romantică, au ciocnit pahare de șampanie.

Citește și: Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este”

Frumosul cuplu a decis că au nevoie de câteva zile de relaxare și reconectare ca familie pentru a începe noul an cu multă energie. Gabriela și Dani și-au luat timp doar pentru ei și au ales să se bucure din plin de plajele cu nisip fin, apa cristalină și timp petrecut la soare pe șezlong.

În prima zi a anului 2026, Dani a fotografiat-o și filmat-o pe soția lui în timp ce își bea cafeaua de dimineață și, chiar când se pregăteau de plajă, a început ploaia. Dani și Gabriela puseseră deja pariu cu referire la schimbarea vremii, dar Gabriela îi spunea că ea se va pregăti oricum de plajă pentru că știe că nu va dura acea ploaie.

Cei doi formează un cuplu de mai bine de 7 ani și trăiesc împreună cea mai frumoasă o frumoasă poveste de dragoste. Din iubirea lor s-a născut Luca Tiago, fiul lor, în urmă cu 4 ani.

Ei s-au cunoscut în 2018, iar cununia civilă au făcut-o în luna mai 2021. În septembrie 2021, Gabriela și Dani au devenit pentru prima dată părinți după ce frumosul model l-a născut pe fiul lor, Tiago. În iulie 2023, Gabriela și Dani au făcut cununia religioasă și petrecerea de nuntă, unde au petrecut cu mare fast alături de invitații lor.

colaj gabriela prisacariu si dani otil
+12
Mai multe fotografii

Citește și: Ce destinație de vacanță exclusivistă au ales Dani Oțil și soția lui pentru Anul Nou. Unde își vor petrece Revelionul 2026

Poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei, a murit la vârsta de 88 de ani: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată..”... Prima reacție a Vlăduței Lupău după ce s-a speculat că este implicată într-un dosar penal internațional. Ce a declarat a...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui Cristi Borcea, dezvăluire uluitoare. Câți porci a tăiat de Crăciun pentru el și familia lui
Observatornews.ro Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Antena 3 Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
SpyNews Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă dezvăluirile concurenților Mireasa! Despre impactul show-ului matrimonial și planurile de viitor pe care le au, în interviurile disponibile acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Motivul pentru care Răzvan și Irina Fodor nu vor al doilea copil. Ce a dezvăluit acesta: „Ne-am dat seama că...”
Motivul pentru care Răzvan și Irina Fodor nu vor al doilea copil. Ce a dezvăluit acesta: „Ne-am dat seama că...”
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion
Tort cu șampanie și cremă de zmeură. Desert elegant pentru noaptea de Revelion Catine.ro
Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am stat față-n față”
Ce părere are Mara Bănică despre Andreea Marin. Cele două s-au cunoscut recent: „Pentru prima oară când am...
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița
Adamari López face mărturisiri surprinzătoare despre foștii parteneri. Ce a avut de spus actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris
Bianca Censori ȘOCHEAZĂ cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și... Elle
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer
Există sau nu cea mai bună grupă de sânge? Cine este predispus la înțepături de insecte, norovirus sau cancer Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum
Cât timp rezistă carnea la congelator. Când nu mai e bună pentru consum HelloTaste.ro
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii de mașini
Impozitul auto de la 1 ianuarie 2026. Care e noua formulă și cum se calculează suma de plată pentru proprietarii... Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 ianuarie 2026. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an
Horoscop săptămânal 5–11 ianuarie 2026. Ce surprize îți pregătesc astrele la început de an Jurnalul
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit
Doliu în lumea sportului: Atleta româncă medaliată cu bronz la Mondiale a murit Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an
Zile libere 2026. De câte minivacanţe vor avea parte românii în noul an Observator
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece
Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece MediCOOL
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai
3 rețete clasice cu carne de rață pentru mese festive și nu numai HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas
Copilul mănâncă cu tacâmuri: cum îl ajuți să învețe pas cu pas DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație
Cum se prăjesc nucile pecan. 3 variante perfecte pentru orice situație Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x