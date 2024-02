Mireasa sezonul 8. Madi rupe tăcerea după ce s-a despărțit de Sergiu. De ce nu mai sunt împreună, conform spuselor ei

Madi a rupt tăcerea după ce a anunțat că ea și Sergiu nu mai formează un cuplu. Fosta concurentă a fost externată din spital și a răspuns la întrebări într-un live.

Madi a fost externată din spital, după o perioadă lungă. ”Foarte bine. M-am pus pe picioare, mai am de lucrat încă puțin la orele de masă.”, a dezvăluit fata despre starea ei de sănătate.

Citește și: Mireasa sezonul 8. Madi, în doliu. De ce a apărut pe contul ei o imagine cu lumânări

Madi rupe tăcerea după ce s-a despărțit de Sergiu. De ce s-ar fi separat, conform spuselor ei

Madi spune că ea și Sergiu nu mai formează un cuplu de când a plecat de la Mediaș. Dă de înțeles că asta s-a întâmplat înainte de internarea sa.

”De când am plecat de la Mediaș ne-am despărțit. (...) Eu am simțit iubirea, degeaba simte doar unul.”, a zis Madi, care a subliniat că nu se întoarce niciodată în trecut.

Întrebată de ce mai poartă inelul de logodnă, ea a punctat: ”Îl port, e amintire. De ce nu l-aș purta?!”

Fosta concurentă a dezvăluit că părinții sunt dezamăgiți. ”La fel ca și mine. Dar niciodată nu o să arunce cu vorbe, cum am și spus. Nimic nu este întâmplător în viață. Mama și pe parcursul emisiunii, niciodată nu a intrat să jignească pe nimeni, niciodată nu a vorbit urât despre nimeni, niciodată nu s-a băgat în comentarii pentru că e la fel ca mine, cu bun simț”.

Madi a afirmat că nu se aștepta ca ea și Sergiu să se despartă și a avut un mesaj despre cele spuse de fosta soacră pe Tiktok: ”Cine are ochi să vadă, vede. Mie nu îmi pare rău, asta s-a întâmplat, așa a fost să fie. Numai câteva lucruri am să vă spun, doamna Nadia am auzit că a fost live pe tiktok aseară și a comentat foarte multe lucruri... dar nu voi răspunde răutăților, dar na. Nu am de ce să răspund unor lucruri care nici măcar nu sunt adevărate.”

Citește și: Mireasa sezonul 8. Mesajul lui Madi după ce ea și Sergiu au anunțat despărțirea. Ce rugăminte a lansat

În legătură cu live-urile doamnei Nadia, Madi a mai adăugat: ”A spus niște aberații. Să vină cu dovezile unde și cu ce am amenințat. În primul rând, o mamă nu își jignește copiii. Nu o jigniți nici voi, vă rog frumos. Mama nu a făcut niciun gest de genul.”

Ea neagă vehement că ar fi luat legătura cu Horia și susține că motivele despărțirii sunt altele.

”Nu este adevărat, nu am luat legătura cu niciun Horia și Horia nu e fostul meu, nu știu ce tot comentați cu Horia”, a mai zis fosta concurentă de la Mireasa sezonul 9.

”Motivul real nu este Horia, atât pot să spun.”, a mai subliniat tânăra, care nu vrea să discute despre motivele despărțirii, spunând doar: ”Motivul este că, ne-am dat seama, nu ne potrivim. Nu regret nimic, chiar absolut nimic. A fost o experiență de viață pentru mine. Ba chiar voi merge să-mi fac un tatuaj cu infinit, să-mi aduc aminte”.

Citește și: Mireasa, sezonul 8. Madi și Sergiu s-au despărțit. Primul mesaj al tinerei după ce bărbatul a anunțat separarea lor