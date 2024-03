Mireasa sezonul 9. Doamna Daniela susține că vrea ca Laura și Cristian să se certe: ”Să izbucnească, să vedem despre ce e vorba”

Doamna Daniela susține că Laura și Cristian ar trebui să scape de tensiunile dintre ei, să izbucnească și să vadă cum stau lucrurile.

În emisia Mireasa Capriciile Iubirii de vineri, după Gala în care doamna Daniela a blocat-o pe Laura, aceasta a explicat motivele deciziei controversate.

Mireasa sezonul 9. Doamna Daniela susține că dorește ca Laura și Cristian să se certe, după ce a blocat-o pe fată

”Eu mi-am expus punctul de vedere și ieri în emisiunea Mireasa, în direct. Am ales să fac lucrul acesta, așa cum am explicat, pentru că îmi doresc o altă dinamică a relației dintre mine și Laura și, de asemenea, între Laura și Cristian”, a explicat doamna Daniela.

Întrebat dacă l-a întrebat pe Cristian ce simte, mama a zis: ”Cu Cristian am avut, așa cum spuneam, posibilitatea să vorbesc cu el, și nu, nu mi-a spus că își dorește acest lucru.”

La Mireasa Capriciile Iubirii, doamna Daniela a subliniat că își dorește ca fiul său să se certe cu Laura, luând prin surprindere pe toată lumea.

”Situația a fost creată de așa manieră, încât dacă nu ieșeam mama săptămânii, era doar un semnal de alarmă și atât. Nu am mizat pe asta. (...) Laura este femeia potrivită pentru Cristian în condițiile în care amândoi ajuns să aibă un consens și să construiască această relație. Faptul că am văzut-o nefericită, că a scos în evidență aceste sentimente de tristețe, de singurătate, m-a făcut să-mi dau seama că ceva nu este ok. Eu fac exact ceea ce simt. Totul este între ei, iar dacă sunt aici, nu pot să nu văd anumite lucruri. Chiar dacă deschid cutia pandorei e bine să se vadă de la început aspectele negative și dacă există aceste tensiuni între ei să izbucnească, să vedem despre ce e vorba, să trecem mai departe”, a zis doamna Daniela.

„Asta e o atitudine toxică, să-ți dorești să se certe”, a remarcat Paula Chirilă. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

