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Petru, subiect de discuție în casa fetelor! Andreea a făcut o confesiune dureroasă despre trecutul ei amoros! Prin ce a trecut

Petru a ajuns subiect de discuție în casa fetelor. Andreea, în schimb, a dezvăluit un detaliu dureros despre trecutul ei amoros, la Mireasa: Capriciile iubirii.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Sambata, 17 Octombrie 2026, 15:12 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 16:10
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Petru, cel mai nou concurent din casa Mireasa, a ajuns deja subiect de discuție printre concurenți! Descoperă ce detalii au ieșit la iveală despre concurent, în ediția din 16 octombrie 2026 a show-ului Mireasa: Capriciile iubirii. Tot în această ediție, Andreea a făcut o confesiune dureroasă despre trecutul ei.

Petru a devenit deja subiect de discuție în casa fetelor! Andreea, confesiune dureroasă despre trecutul ei amoros, la Mireasa: Capriciile iubirii

Noul concurent din casa Mireasa se pare că a început deja să atragă atenția și să stârnească unele discuții.

„Îți place Petru? Mi se pare ok, din ce am vorbit. Mi se pare că v-ați potrivi”, a spus Alexandra pentru Irina.

„Nu vreau să mă arunc. Nici să zic că da, nici să zic că nu. El e ok așa, ca băiat. Sunt multe, multe de văzut, de acum înainte. La o primă impresie e ok. Dar sunt niște lucruri acolo de care eu aș vrea să mă conving înainte ca eu să zic da sau nu. Și mai e și ce mai vrea el”, a fost replica dată de Andreea.

„E un băiat ok, dar eu nu l-aș vedea ca fiind ceva mai mult pentru mine”, a mărturisit Alexandra.

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Tot în ediția din 16 octombrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii, în cadrul discuției cu Alexandra, Andreea a făcut o confesiunea dureroasă și complet neașteptată despre trecutul ei amoros.

„Inițial am fost foarte buni prietnei. Am crescut împreună, de la grădiniță. Era mai mare cu 4 ani decât mine. A fost omul care, de când am intrat în școală și... Mult timp după aceea a avut grijă de mine. La liceu, din nou, prieteni, a avut grijă de mine. Am început să ieșim împreună, într-o primăvară ne-a străfulgerat, nu știu ce s-a întâmplat și cum. Oficial am fost împreună un an. Mama lui nu era de acord cu mine. Mi-a spus să îi las băiatul în pace, că are multe de făcut. El e polițist acum. A atras și pe mama de mânecă să îl las în pace. Eu aveam 16 ani atunci, el trebuia să ia bacul, să intre la Poliție. Eu am încheiat relația cu el. În cadru a apărut și o altă persoană, am decis să îmi văd de pătrățica mea, să nu ne mai intersectăm. Fiecare cu treaba lui. Mie îmi iese să nu îl caut, dar el...Nu pot să spun. Băiatul e însurat, cu familie”, a fost confesiunea tinerei.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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