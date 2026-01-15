Mireasa, sezon 12. Ce se întâmplă cu Sorin și Diana la o lună de la Finală. Mesajul transmis de tânără din Dubai 

Antena Căutare
Din vacanța din Dubai, Diana a transmis un mesaj despre Sorin, dând de înțeles că relația lor este pe final. Totuși, tânăra a precizat  că „discuțiile importante trebuie purtate atunci când ești pregătit”. 

Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 14:02
Diana din sezonul 12 Mireasa a dat de înțeles că relația dintre ea și Sorin ar fi ajuns la final | Antena 1

Chiar dacă Diana nu a spus cu subiect și predicat că ea și Sorin s-au despărțit, tânăra a vorbit la trecut despre relația sa cu băiatul. Cei doi au părăsit casa Mireasa în Finala de pe 19 decembrie 2025 în calitate de cuplu. Cei doi nu au făcut Revelionul împreună pentru că fata a plecat în Dubai alături de mama și sora sa. Doamna Nelly a organizat această vacanță ca o surpriză pentru fiica ei. Din Dubai, Diana a transmis un mesaj despre Sorin, precizând că nu caută vionovați și că îl respectă și nu îl poate arăta cu degetul.

Ce mesaj despre relația cu Sorin a transmis Diana din Dubai

„Simt nevoia să fac câteva clarificări, cu liniște și respect. Relația mea cu Sorin din emisiune a fost reală și m-am implicat sincer. Am încercat, am luptat și nu a fost ceva superficial pentru mine, a fost mai mult decât un simplu „Te plac', a fost mult mai mult. Îl respect pe Sorin și vreau să fie clar că nu caut vinovați și nu îmi doresc să arăt cu degetul pe nimeni. Toate situațiile în care am ajuns au fost trăite de amândoi, iar ceea ce ține de mine îmi asum în totalitate. În același timp, pentru mine, au existat momente stânjenitoare și dureroase, pe care atunci nu am reușit să le procesez pe deplin.

Abia după ieșirea din emisiune am avut spațiul și liniștea necesare să îmi înțeleg emoțiile și limitele. Faptul că sunt acum într-o vacanță nu înseamnă că fug sau că lipsesc de respect. Este un timp de care aveam nevoie pentru mine, pentru echilibrul meu emoțional. Cred că discuțiile importante trebuie purtate atunci când ești pregătit, nu sub presiune. Aleg să fiu sinceră cu mine și chiar dacă sufletul mă doare, eu aleg să îmi respect limitele, asumându-mi deciziile pe care le iau acum. Vă mulțumesc celor care înțeleg și aleg să respecte acest lucru. Unele lucruri se întâmplă doar când ești pregătit'

Ce mesaj cu subînțeles a transmis Sorin după ce Diana a dat de înțeles că s-ar fi despărțit am făcut multe greșeli

În același timp, Sorin un mesaj cu subînțeles: „Dacă îți dau multe sfaturi nu înseamnă că sunt deștept, ci că am făcut multe greșeli”, este mesajul postat de Sorin. Tânărul a mai publicat și o imagine de la sală, arătând că viața lui a revenit la normal.

