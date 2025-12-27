Antena Căutare
Mireasa: Confesiuni, sezonul 8. Diana a vorbit cu mama ei, imediat după finală. Ce a spus doamna Nelly despre situația cu Sorin

Diana și Sorin, cei care au fost de cele mai multe ori Mireasa și Mirele Săptămânii, sunt protagoniștii unui nou episod Mirasa: Confesiuni. Care a fost primul lucru pe care l-au făcut după ce au ieșit din casă și ce a vorbit fata cu mama ei.

Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 16:27

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 8, prezentat de Andreea Frățilă. În episodul 4 au fost prezenți Emily și Liviu, cuplul care s-a căsătorit în Marea Finală, însă nu a intrat în cursa pentru marele premiu. Vezi AICI episodul integral.

Diana și Sorin, doi dintre cei mai îndrăgiți concurenți ai sezonului 12 Mireasa sunt protagoniștii episodului 5 Mireasa: Confesiun. Deși au avut poate una dintre cele mai tumultoase povești, aceștia au venit în platou fericiți, țindându-se de mână. Ei au dezvăluit că au petrecut prima noapte după finală împreună și și-au făcut planuri de viitor comune.

Mai mult, Diana a luat și legătura cu mama ei. Fata a sunat-o pe doamna Nelly, imediat după finala sezonului 12 Mireasa, după o lungă perioadă de tăcere în care nu mai primise niciun semn d ela ea.

Mama Dianei, reacție surprinzătoare după ce fata a luat legătura cu ea. Singurul lucru pe care i l-a spus doamna Nelly: „Nu m-am așteptat”

Ultimele săptămâni în casa Mireasa au fost marcate de tensiuni și mai mari între Diana și Sorin. Deși de-a lungul sezonului ambele familii i-au sfătuit să pună punct interacțiunii, cei doi erau atrași cu doi magneți. După episodul cu magoul, cei care au fost de cele mai multe ori Mireasa și Mirele Săptămânii s-au certat, chiar și cu o zi înainte de finală.

În toată această perioadă, Diana nu a mai primit niciun semn de la mama ei și era foarte îngrijorată, mai ales că doamna Nelly a fost vehementă în ceea ce îl privește pe Sorin.

Astfel, primul lucru pe care aceasta l-a făcut după Marea Finală a fost să își sune mama. Întrebată ce au vorbit, Diana a povestit: „Să știți că nu m-am așteptat. Mi-am luat inima în dinți și am sunat-o. Mama să știi că era fericită. A zis că abia așteptam să se termine, ai avut o rochie superbă, vorbim mai multe când vii acasă. Știi senzația aia când erai copil mic și zicea mama că vorbim acasă și în drum spre casă îți făceai filme cu ce o să facă cu tine acasă. Așa momentan și eu”.

„De Sorin a zis ceva?”, a mai întrebat Andreea Frățilă.

„Nu. Sincer o înțeleg. Trăirile noastre din casă nu se compară cu ce vede lumea de afară. Probabil noi trăim mult mai intens, vedem mult mai multe situații, însă pe ecran apar doar 10 minute din ce am făcut noi toată ziua. Cred că e de aceeași părere, chiar dacă am intrat într-o relație, deja este cât de cât stabil din punctul ăsta de vedere, din alt punct de vedere nu suntem încă la fel de stabili emoțional și încă ne testăm limitele, terenul, deranjurile care trebuiau descoperite la început. Și ea văzând materialele trage o concluzie ca mamă”, a mai adăugat fata.

La rândul lui, până la momentul filmărilor epidosului 5 din Mireasa: Confesiuni, băiatul a spus că nu a reușit să afle ce crede familia lui, acum, despre relația lor.

Despre Mireasa: Confesiuni

colaj foto diana si sorin mireasa confesiuni
+8
Mai multe fotografii

Mireasa: Confesiuni este un produs disponibil exclusiv în AntenaPLAY. Pregătește-te pentru noul sezon Mireasa și vezi interviuri cu foști concurenți din cele 8 sezoane. Află cum s-a schimbat viața concurenților preferați în urma participării la show-ul matrimonial. Tot ce vrei e să dai PLAY!

