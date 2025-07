Norocul nu i-a surâs la Mireasa, căci mariajul său s-a încheiat la scurt timp de la oficializare, când a aflat că Miruna l-a trădat cu Luță.

Însă Cosmin Munteanu nu și-a pierdut încrederea și a continuat să își caute sufletul pereche. L-a întâlnit în persoana Mădălinei, cu care s-a căsătorit recent.

Un fost concurent de la Mireasa sezonul 6 va deveni tătic. Imaginile care i-au înduioșat pe internauți

Nu este singura veste bună, căci tânărul Cosmin va deveni și tătic. Vestea a venit odată cu postarea pozelor de la cununia lor civilă, când se observă burtica Mădălinei.

Cei doi strălucesc de fericire, în timp ce se pozează îmbrățișați, la scurt timp după ce au devenit soț și soție.

Familia Munteanu se va mări în curând, când rodul iubirii lor va veni pe lume și le va schimba universul. În continuare puteți viziona ședința foto a celor doi îndrăgostiți.

Cine e Cosmin Munteanu de la Mireasa

În 2022, Cosmin Munteanu avea 22 și visa să-și întâlnească viitoarea soție la Mireasa. S-a și întâmplat, doar că relația lor a ajuns la final la scurt timp după căsătorie, căci Miruna l-a înșelat. Iată ce povestea la începutul sezonului 6 Mireasa:

„Părinții mei m-au ajutat cu bănuți, apoi m-am gândit să merg la tatăl meu în Italia care muncea în construcții. Am stat o lună cu el și a trebuit să plec pentru că a venit pandemia. Eu îl ajutam. Îi dădeam la mână ce trebuia, el încerca să mă învețe. Mi-aș dori să plec afară, să strâng niște bănuți și să mă întorc cu o idee de business acasă. Sunt o persoană simplă și sinceră, cu mici defecte. Sunt emotiv, nu mă simt sigur când mă aflu într-un loc nou. Îmi trebuie o perioadă de acomodare”, a spus Cosmin Munteanu de la Mireasa, sezonul 6.

Când a vorbit despre copilărie, Cosmin Munteanu de la Mireasa sezon 6 a amintit despre divorțul părinților.

„Mama și tatăl meu s-au despărțit când eu aveam 2 ani și am locuit ulterior cu bunicii materni până pe la 8 ani și apoi cu mama și sora mea. Părinții mei nu au mai discutat de când s-au despărțit. Ambii și-au refăcut viața. Situația asta mă putea afecta mai mult dacă se întâmpla când eu eram mai mare și conștientizam mai multe lucruri. Totuși, crescând, m-am simțit un pic singur, pentru că tatăl meu nu era alături fizic de mine. Am început să vorbim mai mult când eu am crescut. Pe lângă faptul că îmi este tată, îmi este și prieten.

Punctul mamei de vedere e important în alegerile pe care le fac. Deciziile pe care le ia ea nu sunt împotriva mea. Mi-ar plăcea ca înainte de căsătorie să cunosc foarte bine fata de lângă mine”, a povestit Cosmin Munteanu.