Veronica Miron de la emisiunea Mireasa. Regatul inimii a publicat imagini cu ea în costum de baie. Descoperă ce reacții au avut urmăritorii săi la pozele cu ea în bikini.

Veronica este una dintre cele mai controversate concurente din emisiunea Mireasa. Regatul inimii, show din progrmamul TV al Antenei 1. Descoperă în rândurile de mai jos imaginile pe cu ea în costum de baie, publicate chiar de ea pe pagina sa personală de Facebook. Află ce reacții au avut cei care o urmăresc atunci când au văzut fotografiile cu ea în bikini.

Veronica de la Mireasa, în bikini minuscul! Imaginile cu ea în costum de baie au stârnit imediat reacții

Una dintre concurentele care au venit la emisiunea Mireasa. Regatul inimii este Veronica Miron, o tânără în vârstă de 32 de ani din Republica Moldova, din Chișinău. Aceasta este influencer și își dorește o carieră de cântăreață. Așa cum chiar ea a susținut, a făcut cursuri de modeling și apoi, după un timp, a făcut și cursuri de actorie, acestea fiind cele două mari pasiuni ale sale.

Încă de la începutul sezonului 14 al emisiunii Mireasa, tânăra a povestit faptul că a fost fotomodel și videomodel, că a apărut în diferite clipuri și că a apărut și în reviste.

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„Copilăria mea a fost foarte frumoasă pentru că am fost la țară, am avut multe întâmplări minunate. Mama este asistentă medicală, tata este sudor. Sunt o femeie artistică, emotivă, empatică, inimioasă, dar și răutăcioasă atunci când ceva nu merge așa cum îmi doresc eu. Sunt și certăreață, în mediul online cred că am avut cele mai mari scandaluri de pe TikTok. Pot să par naivă, dar nu este adevărat. Atrag tot felul de scandaluri și mult hate, probabil fac ceva care atrage aceste lucruri din partea oamenilor”, a povestit Miron Veronica, la testimonialul de la începutul emisiunii.

Până în prezent, aceasta nu a reușit să formeze un cuplu cu nimeni din casa Mireasa, dar Radu nu s-a ferit să recunoască faptul că îi place compania ei, cei doi ajungând chiar să se sărute la una dintre petrecerile din emisiune.

Detaliul ce a atras imediat atenție este că, deși nu mai arată ca pe vremea când era fotomodel, Veronica Miron se simte bine în propria piele și arată că frumusețea poate depăși tiparele clasice.

Pe pagina sa de Facebook, de-a lungul timpului, aceasta nu s-a ferit să se pozeze purtând un bikini minuscul, ce i-a pus de minune în valoare formele.

Imaginile nu i-au lăsat indiferenți pe urmăritorii săi, care au reacționat imediat, imaginile adunând rapid zeci de aprecieri și comentarii.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.