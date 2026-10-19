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Veronica de la Mireasa, roșcată și cu breton! Imagini de acum 9 ani cu cea mai controversată concurentă din emisiune

Veronica Miron de la emisiunea Mireasa. Regatul inimii a fost în trecut și roșcată și a purtat breton. Descoperă imaginile de acum 9 ani cu tânăra de îndrăgitul show matrimonial de la Antena 1.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 09:55 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 13:24
Descoperă imagini de acum 9 ani cu Veronica Miron de la Mireasa, pe vremea când era roșcată | Antena 1 /facebook
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Una dintre cele mai controversate concurente din emisiunea Mireasa. Regatul inimii, show din progrmamul TV al Antenei 1 este Veronica Miron, o tânără din Chișinău. Descoperă în rândurile de mai jos imagini publicate chiar de tânără cu ea de pe vremea când era roșcată și avea breton.

Veronica de la Mireasa, roșcată și cu breton! Imagini de acum 9 ani cu cea mai controversată concurentă din emisiune

Fanii emisiunii Mireasa, care urmăresc în mod constant cel de-al paisprezecelea sezon al îndrăgitului reality show matrimonial de la Antena 1, știu deja faptul că Veronica Miron este una dintre cele mai controversate concurente.

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Tânăra are 32 de ani, este din Chișinău (Republica Moldova) și se recomandă ca fiind influencer. În trecut a făcut cursuri de modeling și apoi, după un timp, a făcut și cursuri de actorie, acestea fiind cele două mari pasiuni ale sale. În repetate rânduri a spus în cadrul emisiunii faptul că și-ar dori o carieră de cântăreață și că i-ar plăcea să joace în filme, mai ales în scene în care poate apărea în ipostaze seducătoare. În trecut, aceasta a fost fotomodel și videomodel și a apărut în diferite clipuri în reviste.

Până în prezent, aceasta nu a reușit să formeze un cuplu cu nimeni din casa Mireasa, dar Radu nu s-a ferit să recunoască faptul că îi place compania ei, cei doi ajungând chiar să se sărute la una dintre petrecerile din emisiune.

Concurenta este în prezent blondă, însă aceasta nu a fost singura culoare de păr pe care a avut-o.

În urmă cu 8 sau 9 ani, pe vremea când avea 23-24 de ani, Veronica Miron de la emisiunea Mireasa. Regatul Inimii a fost roșcată, dovadă fiind chiar fotografiile de mai jos, publicate chiar de către tânără pe pagina sa personală de Facebook.

Încă de atunci, Veronica Miron primea numeroase complimente și aprecieri, semn că urmăritorii o plăceau și cu părul roșcat.

colaj foto cu veronica miron de la mireasa sezon 14

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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