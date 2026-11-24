Anne Mary și Anastasia au avut replici acide în discuția despre Claudio. Ce părere are Anne Mary despre intențiile concurentei și cum a răspuns Anastasia?

Au apărut noi tensiuni între Anne Mary și Anastasia, în casa Mireasa, după o discuție despre Claudio. Anne Mary crede că Anastasia ar putea fi interesată de cel cu care ea a avut o cunoaștere, deși aceasta a negat că ar avea sentimente pentru el. Cele două au auvt un schimb de replici ironice, iar Anne Mary nu a ratat ocazia de a face câteva comentarii acide la adresa concurentei.

Anne Mary crede că Anastasia este interesată de Claudio

Anne Mary a făcut câteva comentarii despre comportamentul Anastasiei și despre felul în care aceasta încearcă să se prezinte în fața celorlalți concurenți. Fără să spună direct ce intenții crede că are colega sa, Anne Mary a făcut referire la imaginea de persoană bună pe care aceasta ar încerca să o transmită.

„Suntem multe care încercăm să ne dăm ceea ce nu suntem. Să fim zânele bune. Suntem”, a spus Anne Mary.

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Anne Mary a sugerat că nu mai vrea să își dea cu părerea despre colega sa și că este obișnuită să fie privită drept personajul negativ în anumite situații.

„Asta știe doar ea, puteți să o întrebați pe ea, deși nu veți afla adevărul, dar eu nu îmi mai dau cu părerea. O las pe ea să își dea cu părerea și să fie ea zâna cea bună. Eu m-am obișnuit să fiu monstrul”, a declarat Anne Mary.

Ce spune Anastasia despre Claudio

Anastasia nu a rămas fără reacție după comentariile colegei sale. Aceasta a negat că ar fi interesată de Claudio și a explicat că nu a avut sentimente puternice pentru el.

Concurenta a spus că nu a fost îndrăgostită de acesta, motiv pentru care nici nu se pune problema ca sentimentele sale să fi dispărut peste noapte.

„Ce să zic. Nu sunt interesată de Claudio. Nu mi-a plăcut de el să zic că m-am îndrăgostit și peste noapte mi-a trecut”, a spus Anastasia.

Declarația sa a venit în contextul discuțiilor despre relațiile din casa Mireasa și despre apropierea dintre concurenți. Anastasia a ținut să clarifice faptul că nu își dorește o relație cu Claudio.

Anne Mary, reacție ironică după declarațiile Anastasiei despre ea și Claudio

Un alt subiect care a atras atenția a fost opinia Anastasiei despre o posibilă relație între Anne Mary și Claudio. Anastasia a spus că, dacă acesta ar alege să fie într-o relație cu Anne Mary, ar da dovadă de imaturitate, deoarece, în opinia ei, cei doi sunt foarte diferiți.

Replica nu a trecut neobservată. Anne Mary a răspuns ironic și a făcut o glumă despre relația scurtă pe care a avut-o cu Claudio. Concurenta a spus că nu își poate imagina cum ar putea acesta să fie alături de o femeie ca ea.

„Săracul Claudio. Cum ar putea să stea cu o femeie ca mine. Chiar nu pot să îmi dau seama. Cred că a rămas cu traume după relație de 3 zile pe care am avut-o”, a spus Anne Mary, pe un ton ironic.

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