Sonia Simionov a avut parte de o surpriză după extragerea Loto din 22 noiembrie 2026. A primit un e-mail prin care era anunțată că biletele sale sunt câștigătoare. Care a fost premiul.

Un e-mail primit de la Loto i-a dat Soniei Simionov speranțe că ar putea deveni milionară peste noapte. Mesajul începea cu „Felicitări, biletele tale sunt câștigătoare!”, însă câștigul nu a fost chiar cel la care se aștepta.

Sonia Simionov a câștigat la Loto. Suma neașteptată pe care o va primi

Sonia Simionov a avut parte de o surpriză după extragerea Loto din 22 noiembrie 2026. Jurnalista a primit un e-mail prin care era anunțată că biletele sale sunt câștigătoare. Mesajul a făcut-o să spere, pentru câteva momente, că a dat lovitura și că s-a îmbogățit peste noapte. Realitatea a fost însă alta.

Totul a pornit de la un e-mail primit din partea Loteriei. Mesajul începea cu o formulare care i-a atras imediat atenția: „Felicitări, biletele tale sunt câștigătoare pentru extragerea din 22.11.2026”.

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La prima vedere, vestea părea una foarte bună. Oricine și-ar dori să primească un astfel de mesaj, mai ales atunci când joacă la Loto. Sonia Simionov a recunoscut că, pentru o clipă, s-a gândit că ar putea fi vorba despre un câștig important.

Bucuria nu a durat însă prea mult. După ce a aflat despre ce sumă este vorba, jurnalista a povestit întâmplarea pe rețelele sociale. A făcut-o cu umor, dar a atras atenția și asupra formulării mesajului primit.

„Iar am zis că sunt milionară peste noapte. Nu sunt. 😡 Asta cu «felicitări, biletele tale câștigătoare...» induce în eroare 🙄 Eu am, așa, noroc, doar că nu mult. Da”, a fost mesajul transmis de Sonia Simionov.

Întâmplarea a stârnit și o reacție amuzată din partea jurnalistei, care a profitat de ocazie pentru a face haz de necaz. Până la urmă, nu în fiecare zi primești un mesaj de felicitare de la Loto.

Așdar, cel puțin pentru moment, pentru Sonia Simionov, visul de a deveni milionară peste noapte a rămas, doar un vis. S-a ales totuși cu 50 de lei.

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