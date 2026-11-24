Stop violenței! Campania Shero și Observator: „Dragostea nu înseamnă violență” aprinde în portocaliu Parlamentul, Ministerul Justiției și MAI.

230 de copii au rămas fără mamă în ultimii zece ani, după ce tatăl lor a ucis-o. 31 de femei au murit doar în primele 8 luni ale anului de mâna partenerului lor. România numără victimele, dar nu știe câte sunt cu adevărat. A venit momentul să spunem STOP!

Stop violenței! Campania Shero și Observator

Pe 25 noiembrie, de Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, Antena 1 aprinde un semnal de alarmă chiar în inima instituțiilor statului. Trei instituții-cheie se luminează în portocaliu - culoarea unui apel care nu mai poate fi ignorat: femeile trebuie protejate, iar violența trebuie oprită înainte să fie prea târziu. Parlamentul României, Ministerul Justiției și Ministerul Afacerilor Interne, instituțiile care pot schimba legile, pot opri agresorii și pot salva vieți transmit astfel, un mesaj clar, la inițiativa campaniei SHERO și Observator „Dragostea nu înseamnă violență”.

România nu știe nici astăzi dimensiunea reală a fenomenului femicidului. În fiecare an, zeci de femei sunt ucise de bărbații cu care și-au împărțit viața. Le aflăm numele din știri, le vedem fotografiile, le plângem familiile. Apoi, alte femei devin victime. Iar autoritățile continuă să lucreze cu statistici incomplete, evidențe fragmentate și cifre care nu surprind dimensiunea reală a tragediei.

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230 de copii fără mamă. Tatăl le-a ucis mama!

În spatele cifrelor sunt destine distruse. 230 de copii au rămas fără mamă în ultimii zece ani, după ce tatăl lor a ucis-o. Și aceasta nu este nici măcar cifra completă. Autoritățile recunosc că numărul real este mai mare.

Observator a pus cap la cap datele raportate de instituțiile statului despre femeile ucise și cele bătute. Rezultatul? Un adevărat haos statistic. România încearcă să oprească femicidul, dar nu are o imagine clară asupra dimensiunii fenomenului. Cifrele nu se potrivesc, evidențele sunt fragmentate, iar victimele riscă să dispară chiar și din statistici.

Câte femei sunt ucise de partenerii lor? Câte au cerut ajutor înainte să fie omorâte? Câți copii rămân orfani după ce tatăl își ucide mama? Întrebări la care statul nu are încă toate răspunsurile. Iar lipsa unor date complete înseamnă și lipsa unor instrumente eficiente pentru prevenirea următoarei tragedii.

Campania SHERO și Observator „Dragostea nu înseamnă violență”, realizată de Alessandra Stoicescu, a transformat poveștile victimelor în apeluri pentru schimbare. De la femeile care au supraviețuit unor ani de abuz până la familiile celor ucise, campania aduce în fața publicului o realitate pe care societatea nu mai poate să o ascundă.

SHERO duce lupta împotriva violenței până în capitalele Europei

Demersul SHERO a depășit granițele României și a ajuns în capitale europene – Londra, Roma, Madrid, cel mai recent, chiar weekendul trecut, la Bruxelles. Prin întâlniri și dialog cu lideri și reprezentanți ai instituțiilor europene, inițiativa cere ca lupta împotriva femicidului și a violenței domestice să devină o prioritate. Printre obiectivele susținute se numără protecția reală a victimelor, prevenirea agresiunilor, evidențe clare ale femicidelor și măsuri legislative care să împiedice agresorii să ajungă la crimă.

Iluminarea în portocaliu a Parlamentului, Ministerului Justiției și MAI duce acest mesaj chiar în locurile în care se iau deciziile. Pentru că nu este suficient să numărăm femeile ucise. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru ca următoarea victimă să fie salvată. Pe 25 noiembrie, Antena 1 transmite în direct, la Observator 19, momentul iluminării în portocaliu a celor trei instituții, în Campania „Dragostea nu înseamnă violență”.

Toate episoadele campaniei sunt disponibile pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

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