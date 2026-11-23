Un eveniment astronomic spectaculos va avea loc marți, 24 noiembrie 2026. Superluna în Gemeni aduce, potrivit interpretărilor astrologice, o perioadă a revelațiilor, a deciziilor importante și a schimbărilor neașteptate.

Patru zodii ar putea resimți mai intens influența acestui fenomen, în special în dragoste și în viața profesională.

Superluna din 24 noiembrie 2026. Ce semnificație are în astrologie

Marți, 24 noiembrie 2026, la ora 16:53, ora României, se produce Luna Plină în Gemeni, un fenomen care coincide cu apropierea Lunii de Pământ, fiind astfel considerat o Superlună.

Cunoscută și sub denumirea de „Luna Castorului”, aceasta va apărea ceva mai mare și mai strălucitoare decât o Lună Plină obișnuită. Din punct de vedere astrologic, Luna Plină în Gemeni este asociată cu dezvăluirea adevărurilor, comunicarea, clarificarea relațiilor și luarea unor decizii amânate. Patru zodii ar putea fi în centrul evenimentelor: Gemeni, Săgetător, Fecioară și Pești.

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Cele patru zodii influențate de Superluna din 24 noiembrie

Gemeni – O schimbare importantă în viața personală

Pentru Gemeni, Superluna poate marca încheierea unei etape și începutul alteia. Nativii ar putea ajunge la concluzii importante despre relațiile lor sau despre direcția în care își doresc să meargă. Este o perioadă favorabilă clarificărilor și deciziilor personale.

Săgetător – Adevăruri care ies la iveală în dragoste

Săgetătorii ar putea avea parte de discuții decisive în relațiile sentimentale. Problemele amânate pot reveni în atenție, iar unii nativi ar putea simți nevoia să stabilească limite sau să facă alegeri importante pentru viitorul lor.

Fecioară – Schimbări în carieră și responsabilități

Pentru Fecioare, atenția se îndreaptă către viața profesională. Pot apărea discuții despre responsabilități, schimbări de direcție sau oportunități care necesită o decizie. Astrologic, este un moment asociat cu reevaluarea priorităților.

Pești – Decizii importante legate de familie

Peștii ar putea simți nevoia unor schimbări în viața de familie sau în ceea ce privește locuința. Relațiile cu persoanele apropiate și echilibrul dintre viața personală și cea profesională pot deveni prioritare.

Ce ar trebui să știe toate zodiile despre Superlună

Este considerată o perioadă potrivită pentru sinceritate, reevaluarea relațiilor și stabilirea unor obiective pentru finalul anului.

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