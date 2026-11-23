Moartea lui Dudu Georgescu, unul dintre cei mai mari golgheteri din istoria fotbalului românesc, a ridicat numeroase semne de întrebare, după ce fostul atacant a fost găsit fără viață în Canada, la 76 de ani. Circumstanțele în care s-a produs decesul sunt investigate de poliție, iar informațiile apărute în presa română conturează un caz cu detalii tulburătoare, care rămân, deocamdată, neconfirmate oficial.

Moartea lui Dudu Georgescu, legendarul golgheter al fotbalului românesc, în Canada, la 76 de ani, ridică numeroase semne de întrebare | Hepta

Moartea fostului mare atacant român Dudu Georgescu, la vârsta de 76 de ani, a stârnit numeroase semne de întrebare, după ce presa din România a publicat informații potrivit cărora circumstanțele decesului său, produs în Canada, ar fi suspecte.

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Soția româncă, acuzată că l-ar fi omorât pe Dudu Georgescu

Marina Georgescu, soția fostului mare fotbalist Dudu Georgescu, este principalul suspect în ancheta deschisă de poliția din Canada privind moartea suspectă a acestuia, survenită la vârsta de 76 de ani în Toronto.

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Relatările apărute în ultimele zile vorbesc despre un posibil cuțit găsit în corpul fostului fotbalist, urme de sânge în locuință și verificări ale poliției canadiene, însă, până în acest moment, detaliile nu au fost confirmate integral de autorități.

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Potrivit informațiilor publicate de presa română, Dudu Georgescu ar fi fost găsit decedat într-un apartament închiriat din zona Toronto, unde locuia de mai mulți ani. Unele relatări susțin că soția sa ar fi fost cea care l-a descoperit, după ce acesta ar fi căzut din pat. În încercarea de a-l ridica, femeia ar fi solicitat ajutorul unei persoane apropiate, care, observând situația, ar fi recomandat chemarea ambulanței.

Intervenția echipajelor medicale ar fi fost urmată de cea a poliției, iar locuința ar fi fost securizată pentru investigații. Aceeași relatare conține informații potrivit cărora în apartament ar fi fost observate urme de sânge, inclusiv în baie, elemente care ar fi contribuit la tratarea cazului drept unul suspect.

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Una dintre cele mai grave informații apărute în spațiul public se referă la presupusa descoperire a unui cuțit în corpul fostului fotbalist. Afirmația a fost atribuită unei persoane din cercul indirect al familiei și preluată ulterior de mai multe publicații.

„Un cuțit a fost găsit în corpul lui, așa am auzit și noi”, a declarat soția lui Șandor Gavrilă, un apropiat din Canada al regretatului fost fotbalist, potrivit Antena Sport.

Cu toate acestea, până la publicarea unui comunicat oficial al autorităților canadiene sau a unor concluzii medico-legale, informația nu poate fi considerată confirmată.

În relatările apărute este menționată și soția fostului fotbalist, Marina. Potrivit aceleiași surse citate de presă, femeia ar fi fost dusă de poliție pentru verificări și ar fi rămas în custodia autorităților aproximativ trei zile, înainte de a fi eliberată. Nu există însă, în informațiile publice identificate, o confirmare oficială privind statutul juridic exact al acesteia, dacă a fost arestată formal, dacă a fost pusă sub acuzare sau dacă eliberarea s-a produs în alte condiții.

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Circumstanțele descrise în presă au alimentat speculațiile privind posibilele cauze ale morții. Printre ipotezele vehiculate se numără atât posibilitatea unei intervenții a unei alte persoane, cât și cea a unei sinucideri. Niciuna dintre aceste variante nu a fost însă confirmată oficial. Stabilirea cauzei exacte a decesului depinde de rezultatele autopsiei, de analiza leziunilor, de examinarea probelor ridicate din locuință și de declarațiile persoanelor implicate sau care ar putea avea informații relevante.

Dincolo de misterul care înconjoară moartea sa, Dudu Georgescu a fost una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc. Născut la 1 septembrie 1950, la București, acesta a rămas în istorie drept unul dintre cei mai prolifici atacanți ai campionatului intern. A marcat 252 de goluri în 371 de meciuri din prima ligă, un record remarcabil, și a avut o contribuție majoră la performanțele echipei Dinamo București, pentru care a înscris 207 goluri în 260 de partide de campionat, conform Federației Române de Fotbal.

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Performanțele sale i-au adus de două ori prestigiosul trofeu Gheata de Aur, în 1975 și 1977, și patru titluri de campion al României alături de Dinamo. La nivelul echipei naționale, a adunat 40 de selecții și 21 de goluri, făcând parte inclusiv din lotul României prezent la Campionatul European din 1984.

În ultimii ani, potrivit unor mărturii publicate în presa română, fostul fotbalist ar fi traversat o perioadă dificilă, marcată de probleme de sănătate, dificultăți financiare și o viață mai izolată în Canada.

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În anul 2000, Marina și Dudu Georgescu au luat decizia de a emigra în Canada. Dudu Georgescu a continuat să activeze ca antrenor, iar soția lui era angajată ca asistent medical.

În acest moment, numeroase întrebări rămân fără răspuns: care a fost cauza exactă a decesului, dacă presupusul cuțit a fost într-adevăr descoperit, ce au constatat anchetatorii la locul incidentului și care este statutul investigației. Până la clarificarea oficială a acestor aspecte, cazul rămâne învăluit în incertitudine.

Moartea lui Dudu Georgescu reprezintă dispariția unui nume important din istoria fotbalului românesc, însă circumstanțele în care s-a produs continuă să ridice întrebări la care doar ancheta autorităților canadiene poate oferi răspunsuri definitive.