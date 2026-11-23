Sînziana Iacob a povestit, în mediul online, una dintre cele mai intense experiențe trăite în urmă cu mai mulți ani, în cadrul unui retreat de yoga.

Influencera a rememorat ritualul de purificare cu apă realizat de Ida, o tânără recunoscută drept Marea Preoteasă din Bali, dar și emoțiile puternice pe care le-a resimțit în timpul ceremoniei.

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Sînziana Iacob, experiență spirituală inedită în Bali. Ritualul de purificare care a marcat-o profund pe influenceriță

Experiența a fost cu atât mai specială cu cât, la finalul zilei, aceasta a avut parte de alte două momente memorabile: prima baie într-o cascadă și prima întâlnire cu oceanul.

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„Nu știu dacă voi credeți în oameni care au puteri vindecătoare. Eu știu doar ce am simțit când am ajuns în fața unui astfel de om în Bali”, le-a spus Sînziana Iacob urmăritorilor.

„Cred că este una dintre cele mai incredibile și intense experiențe pe care le-am trăit în viața mea”, a mai declarat incluencera.

„În urmă cu nouă sau chiar zece ani, profesoara mea de yoga, cu care făceam yoga la un studio aici în București, mi-a zis că organizează un retreat de yoga în Bali. (...) Când am auzit, mi-au sclipit ochii de fericire în primul rând pentru că nu mai fusesem niciodată în Asia, dar să ajung în Bali în mod deosebit era unul dintre visurile mele cele mai mari. Am mai vorbit cu două prietene foarte bune, au zis că vor și ele să vină cu mine și pe vremea aia cred că am strâns bani un an de zile ca să pot să-mi plătesc retreatul ăla și să am bani și de cheltuială acolo. Am avut o escală în Singapore, dar despre Singapore am o altă poveste incredibilă pe care v-o zic data viitoare.

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Apoi am ajuns în Bali împreună cu cele 30 de femei înscrise în acest retreat. Cazarea noastră era în Ubud, o vilă înconjurată de junglă, cu o piscină absolut superbă. Camera noastră avea niște geamuri imense, unde vedeam doar palmieri și natură din asta super exotică, iar pentru mine era un vis incredibil. Doar pe Pinterest sau pe Tumblr mai văzusem eu genul ăsta de cazări. Și faptul că dimineața ne trezeam și mâncam fructe exotice la discreție, făceam yoga, cântam mantre, făceam baie în piscina aia superbă și eram înconjurată de atât de multe femei faine și inspiraționale, se simțea ca un vis incredibil de frumos”, a relatat tânăra.

Aceasta mărturisește că prima călătorie în Asia este de-a dreptul revelatoare: „Sincer, când iei contact cu Asia pentru prima dată este un sentiment de nedescris. Ți se pare că ai ajuns așa efectiv pe altă planetă. Mirosurile, culorile, obiceiurile, toate sunt atât de intense, de frumoase, de interesante. Totul ți se pare incredibil. Cel puțin așa a fost în cazul meu.”

Sînziana Iacob vorbește și despre așteptările pe care le-a avut când au fost anunțate că vor merge la o vindecătoare și realitatea evenimentului: „Și la un moment dat, instructoarea noastră de yoga și organizatoarea acestui retreat ne-a zis că a doua zi urmează să ne ducă la o vindecătoare celebră de acolo din Bali, la Ida, the Highest Priest of Bali [Marea Preoteasă din Bali]. Nu știu de ce, eu în mintea mea îmi închipuiam că o să ajungem la o doamnă foarte, foarte bătrână și înțeleaptă, o persoană trecută de 80, 90 de ani, așa cu părul alb. Îmi închipuiam că vindecătoarea asta arată așa ca un elf mistic, dar nu știu de ce era imaginea asta în capul meu.

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Și am întrebat-o: <<Ce o să se întâmple acolo mai exact?>> Pentru că nu mai avusesem în viața mea genul ăsta de experiențe și habar n-aveam ce înseamnă să mergi la un vindecător. Iar ea ne-a zis așa pe scurt că ea mai fusese o dată la această vindecătoare și ne-a zis că această curățare cu apă se face folosind apă, evident, și că o să ne toarne apă în cap și că o să ne zică niște rugăciuni și a zis: <<Măi, s-ar putea să vi se pară rece apa aia. Dacă vi se pare că e prea rece apa, scuturați așa mâinile și picioarele ca să vă încălziți.>> Și ne-a zis: <<Dar să știți că această curățare cu apă vă curăță atât trupul fizic, cât și pe cel emoțional, dar și karma.>> Și cam atât. Nu ne-a dat alte detalii. Singurul lucru pe care l-a mai precizat a fost că pentru fiecare experiența o să fie foarte diferită și că fiecare o simte și o interpretează în felul ei. Dar a mai zis și că ne sfătuiește să fim cât se poate de deschise la ce o să se întâmple acolo. Ne-am urcat toate 30 în microbuze și am pornit către templul acestei vindecătoare, care era în altă zonă, nu era în Ubud. Am mers destul până la ea. Ni s-a explicat că toți balinezii au un templu la ei în curte.

Am fost șocată când am văzut că vindecătoarea asta la care am ajuns nu era în niciun caz o femeie bătrână, așa cum îmi imaginam eu. Era o tipă foarte tânără, avea 29 de ani. Era foarte micuță, drăguță, finuță. Avea un coc așa frumos prins în cap și era îmbrăcată cu straie balineze foarte faine.

Mai fac o mică paranteză: Doamne, niciodată nu reușesc să zic o poveste pe scurt! În general, în Bali există mai mulți vindecători de genul acesta, Highest Priest, doar că toți, absolut toți sunt bărbați. Iar Ida, tipa la care am fost noi, la 20 și ceva de ani, a intrat într-o moarte clinică și toată familia ei era în jurul ei la un moment dat, credeau că ea a murit. Iar ea a povestit că sufletul ei a ajuns la Dumnezeu în momentele alea și Dumnezeu i-a zis: <<Vreau să te întorci înapoi pe pământ, pentru că tu ai o misiune foarte importantă acolo. Nu este momentul să mori.>> Și a zis că și-a revenit la viață și toată familia ei a leșinat lângă ea de fericire și a zis că în momentul în care a revenit în corpul ei a început să vorbească light language, cosmic language. Este o limbă pe care o înțeleg sufletele și, din câte am înțeles eu, este o limbă pe care o vorbesc sufletele noastre înainte să se întrupeze pe pământ și cumva când ți se vorbește în light language, cică sufletul tău înțelege ce ți se spune, doar că noi, cu memoria și cu mintea noastră de om și cu rațiunea noastră, nu o înțelegem, dar mesajul ajunge la sufletul tău.

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Din câte am înțeles eu, cumva preoții și vindecătorii din Bali bărbați cunosc și ei limba asta, dar o învață la niște cursuri, li se fac niște inițieri, ceva de genul acesta, iar ea, după acea moarte clinică, s-a trezit că știa să vorbească limba aia. Ea a început să facă aceste curățări cu apă întâi pentru, nu știu, pentru familia ei, pentru oamenii din zona în care locuia ea. S-a răspândit vestea prin Bali despre faptul că face aceste ceremonii și oamenii s-au dus la cel mai mare preot din Bali și au cerut să fie și ea recunoscută cu denumirea de Highest Priest, pentru că și ea dobândise aceste puteri pe care și ei le aveau. Inițial nu prea au vrut domnii aceia să accepte, au fost sceptici, dar la presiunea oamenilor din comunitate au zis: <<Bine, acceptăm să o punem și pe ea în rangul de Highest Priest, doar cu condiția să nu se căsătorească niciodată și să nu facă copii.>> Iar ea, inițial a zis da și a acceptat doar ca să o lase să înceapă și ea să își urmeze menirea practic, pentru care se întorsese pe pământ.

Și acum revenind la povestea noastră, când am ajuns la ea acasă la templu, ne-a spus cum o să decurgă această ceremonie. Ne-a zis că în prima oră o să stăm toate într-o meditație. Ea era deja suită așa pe un piedestal înalt și în stânga, dreapta ei erau niște butoaie imense plină cu apă, iar în fața ei era o tăviță cu foarte multe obiecte mistice așa, nu știu, ceva ce nu mai văzusem niciodată. Foarte mulți clopoței, tot felul de instrumente care făceau tot felul de sunete, nu știu, bețișoare, conuri, plante pe care le ardea și din care ieșeau tot felul de fumuri și ne-a zis că în prima oră ea o să facă foarte multe rugăciuni ca să încarce apa aia din butoaie. Apoi, cu apa aia din butoaie, urma să ne facă acele curățări. Ne-am așezat toate în poziție de meditație, în poziție de lotus, în jurul ei, acolo în curte și a început să facă niște rugăciuni în limba asta cosmică. Și le rostea așa pe toate pe o voce foarte, foarte joasă. (...) Mai cânta din niște clopoței, mai ardea niște chestii, mai făcea cu fumuri.

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Mie, în momentele alea, mi se părea că timpul stă pe loc în spațiul ăla. Nu știu cum să explic. Era un soare blând așa și superb. Bătea așa câte un vânticel ușor. Mă uitam la firele de iarbă din jurul meu și mi se părea că și firele de iarbă se clatină așa în slow motion. Era un cățel pe acolo prin curte care căzuse așa într-un somn super dulce.

Nu știu, era o atmosferă cu o energie atât de blândă și faină. Nu știu, ceva ce nu mai întâlnisem niciodată. Mi se părea că sunt într-un scenariu de film, efectiv.

A fost absolut superbă ora aia de rugăciune și meditație, timp în care apa s-a încărcat. Și într-adevăr, îmi făcea mare plăcere să ascult rugăciunile alea spuse în limba cosmică. I-am spus sufletului meu să ia de acolo toate binecuvântările și să le primească”, mărturisește influencera.

Ceea ce i s-a părut cel mai interesant este: „Ne-a zis să venim pe rând în fața ei. V-am spus, ea stătea suită undeva sus așa pe un piedestal și a zis să venim pe rând, grupuri de două sau trei fete în fața ei, ca să ne facă curățările.”

Deși era extrem de curioasă, nu s-a dus prima în fața tinerei, ci a dorit să observe cum decurge ceremonia: „Nu m-am dus prima în niciun caz. Eu eram foarte curioasă să văd cum arată această ceremonie și ce se întâmplă mai exact și cum reacționează fetele.”

Ea a povestit întregul ritual: „Și au ajuns în fața ei primul grup de trei fete. Măi, și a început să le toarne apă în cap așa la toate trei cu cănile și în timpul ăsta ea rostea niște rugăciuni, la fel cum a făcut și în meditație. (...) Și mă uit la fetele alea și unele dintre ele începuseră să aibă un comportament așa la care nu mă așteptam. Adică își scuturau foarte tare mâinile și picioarele și tot corpul. Unele dintre ele plângeau, altele țipau, iar altele nu aveau absolut nicio reacție. Mintea mea nu înțelegea ce se întâmplă. Deci eram șocată efectiv și mă gândeam: <<Cât de rece poate să fie apa aia încât să facă așa?>> (...) Deci afară era foarte cald. Deci nu știu, erau 40° și stăteam așa și mă gândeam: <<Măi, nici dacă toarnă gheață pe mine, n-am cum să fac așa din corp. Deci e imposibil. Nu înțelegeam de ce au unele dintre fete reacțiile alea>>” se gândea în momentele respective Sînziana.

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Aceasta a relatat că purtau costume de baie și sarong, date fiind locația și temperatura ridicată. De asemenea, a mai specificat faptul că ea și prietenele ei au convenit să meargă ultimele în fața preotesei, dar și că până la final i se făcuse frică să facă acest pas: „Am stat și ne-am uitat la absolut toate fetele. Deci mie începuse să mi se facă frică să merg acolo în fața vindecătoarei, pentru că am stat și m-am uitat la aproape 30 de femei în fața mea și toate au avut acest comportament. Unele dintre ele nicio reacție, altele niște reacții care îmi creaseră o anxietate maximă. Deci efectiv începuse să-mi crească pulsul și mă gândeam: <<Doamne, ce se întâmplă aici? Doamne, oare eu ce o să simt? Doamne, de ce fac femeile astea așa? De ce își scutură atât de mult mâinile și picioarele? De ce plâng? De ce țipă?>>

Sînziana mărturisește că preoteasa respectivă le-a cerut să se gândească la ceva anume ce vor să lase în urmă, iar ea s-a gândit imediat la o afecțiune de care suferea în momentul respectiv. Nu a făcut niciodată publică această informație și nu a dorit să detalieze: „Și în sfârșit a venit și rândul nostru. Am rămas ultimele. Ne-am pus în fața ei și ne-a spus că trebuie să ne punem o intenție, ceva pentru care am venit, ceva ce vrem să vindecăm, ceva ce vrem să curățăm, ceva ce vrem să lăsăm în urmă. Ne-a lăsat câteva momente, iar intenția mea a fost în legătură cu o afecțiune, cu o problemă de sănătate pe care o aveam. Nu o să vreau să intru în detalii despre afecțiunea pe care o aveam atunci. N-am vorbit niciodată despre ea. Nu vreau să dau detalii.”

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Influencera mărturisește cum s-a simțit în momentul ceremoniei. A fost uluită de la primele clipe și a realizat de ce toate femeile reacționaseră așa cum văzuse: „Ideea este că după ce mi-am pus intenția, prietenele mele și-au pus și ele o intenție și a început ceremonia noastră. Prima dată, Ida a băgat mâna așa în apă și ne-a făcut doar așa... Ne-a sărit efectiv câte un strop de apă pe frunte la fiecare. Măi, oameni buni, când m-a atins apa aia pe frunte... Nici nu știu cum să vă explic. Am simțit ca și cum m-am curentat. M-a trecut așa un fior, ca un curent puternic prin tot corpul, de am început să tremur. Iar când a început să ne toarne cu cana așa în cap, deci în momentul ăla am simțit că o energie extrem de puternică din pământ intra prin picioarele mele și-mi ieșea prin cap și se ducea spre cer, cu viteza unui tren de mare viteză. Deci uite așa simțeam valuri.... care circulau prin corpul meu de jos în sus. Dar energia aia pe care o simțeam că trece prin mine era atât de puternică încât îmi amorțiseră mâinile și picioarele. Nu mi le mai simțeam efectiv și simțeam nevoia să-mi mișc așa, să mi le scutur exact cum văzusem că făceau și celelalte fete.

Simțeam nevoia aia să-mi scutur mâinile și picioarele pentru că nu mi le mai simțeam și îmi era frică că dacă nu mă mișc și nu fac așa, că o să leșin și că o să cad în picioare.

Era atât de mare și de puternică energia care trecea prin mine încât simțeam că nu, că nu pot s-o mai controlez și că urmez să-mi pierd cunoștința efectiv.

În plus, în timp ce tot curgea apa aia pe mine... Asta e ciudat, că apa nu era în cantități uriașe, era cât o căniță de apă. Băi, simțeam că trec oceane peste mine, frățică! Deci simțeam că se toarnă cu găleata efectiv. Simțeam că... Că nu pot să respir, că nu pot să îmi mai iau destul aer. Bineînțeles că îmi venea foarte tare să plâng.

Cred că se făceau niște eliberări foarte puternice și în plus era energia aceea copleșitoare pe care o simțeam că îmi traversează corpul. Deci țin minte că loveam foarte tare cu tălpile în pământ și-mi scuturaam foarte tare mâinile ca să reușesc să rămân lucidă la ceea ce mi se întâmplă.”

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Aceasta a fost doar a doua parte a ritualului: „Și la un moment dat a terminat de turnat apa pe noi și a terminat și să ne facă rugăciunile și ne-a zis să mergem să stăm în soare. Ne-am pus în soare așa, ne-am încărcat câteva minute, ne-am liniștit. Apoi, a treia parte a ceremoniei și ultima, a fost să ne schimbăm de hainele ude, să ne schimbăm în niște haine comode și ne-am dus în spatele curții, într-un foișor superb amenajat, înconjurat de junglă. Acolo, Ida ne aștepta cu niște boluri de cristal, știți bolurile alea, bolurile alea tibetane la care cânți? Ei bine, acelea erau tot așa, dar din cristal. Și ne-a zis că urmează să facem o meditație, timp în care ea urma să ne cânte și cu vocea, dar și cu bolurile. Experiența care urma să dureze încă o oră. Am închis ochii.”

Sînziana a fost, de asemenea, surprinsă de ceea ce a simțit în a treia parte a ceremoniei: „Când a început să cânte, când a deschis gura, am simțit că îmi cântă îngerii din cer. Mai ales că în timpul curățării cu apă vorbise pe o voce foarte gravă (...) Băi, acum la meditația asta ultima când a început să ne cânte, era pe o frecvență de-asta foarte înaltă. Iar vocea aia a ei, în armonie cu bolurile alea de cristal... Doamne, te duceau în altă dimensiune la propriu.”

Ceea ce a simțit în acele momente a fost o experiență cu totul aparte de „extaz al sufletului”: „Vă zic sincer că am stat cu ochii închiși toată meditația și efectiv am simțit că sufletul mi-a părăsit corpul și că este în cosmos. Vedeam planete, vedeam stele, vedeam aurore boreale. Eram așa într-o beatitudine, eram într-un extaz al sufletului. Nu știu, a fost divin și sublim este puțin spus.”

Ea a arătat și niște momente postate pe Youtube de la un ritual asemănător cu Ida și și-a lăsat urmăritorii să o asculte cântând.

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De asemenea, a povestit și surprizele de care au avut parte după ce au plecat de la preoteasă: „Iar după ce s-a terminat și meditația, am plecat toate de acolo, ne-am suit în microbuz și profesoara noastră de yoga ne-a zis că urmează să mai mergem în niște locuri, dar ne-a zis că sunt surpriză acele locuri. Și când eram așa în microbuz, vă dați seama, când sunt 30 de femei la un loc, cât de mult vorbesc toate. Băi, vă spun sincer că nimeni nu mai spunea niciun cuvânt. Am stat într-o liniște profundă până am ajuns în locul surpriză.

Ideea este că am trăit pe drumul ăla un sentiment pe care nu l-am mai avut niciodată în viața mea. L-am avut strict în ziua aia și atât. Nici n-am mai reușit să ajung vreodată în starea aia. Simțeam că totul este perfect și desăvârșit, așa cum este, și că nu pot să mai adaug nimic. Că nu pot să mai adaug niciun cuvânt peste tot ce este perfect așa cum este. Și ca să vedeți cât de frumos a continuat ziua, am ajuns cu mașina la o cascadă. Băi, dar era o cascadă superbă, înaltă, sublimă. Deasupra ei era încontinuu un curcubeu. Băteau niște raze așa divine de soare acolo. Băi, oameni buni! Doamne, deci am fost în extaz, în primul rând pentru că eu nu mai văzusem în viața mea o cascadă. Niciodată, nici măcar aici în România nu văzusem o cascadă. A fost pentru prima dată în viața mea când am văzut o cascadă și când am și intrat într-o cascadă, că am intrat acolo toate și am făcut baie. V-am zis, era curcubeul ăla superb deasupra noastră. Apa aia curgea așa cu viteză mare și cu forță și mi se părea că e o energie incredibilă în apa aia. Simțeam că sunt îngeri în jurul meu și dansează și fac hore cu ei acolo în cascadă. Doamne, deci a fost... Acolo a fost extaz. Deci ăla, da, eram în extaz.

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Însă tânăra mai adaugă că surprizele nu s-au oprit aici: „Dar ziua nu s-a terminat acolo. Ne-am suit din nou în mașină și ne-a zis că mai mergem în încă un loc. Și unde credeți că ne-a dus, oameni buni? Ne-au dus la ocean, pentru că zona în care aveam noi cazarea nu era la ocean. Ubud este în junglă. Eu nu mai fusesem niciodată până atunci la un ocean. Nu mai văzusem oceanul. Văzusem, nu știu, Marea Neagră și maxim Marea Mediterană prin Spania, dar un ocean nu văzusem în viața mea și efectiv când mi-am băgat și picioarele în ocean, mi-au dat lacrimile de fericire, pentru că fusese o zi divină. Pe lângă faptul că am avut experiența aia incredibilă la Ida la templu, după aia să fac baie pentru prima dată în viața mea în aceeași zi și într-o cascadă și după aia și într-un ocean... Nu știu dacă... Nu știu, nu poate să mai concureze nimic cu ziua aia și cu felul în care m-am simțit atunci. A fost un amalgam de întâmplări fericite, incredibile, sublime. A fost o zi pe care cu siguranță o s-o țin minte toată viața mea și o s-o prețuiesc mereu. Și cred că este în top trei cele mai frumoase zile din existența mea. O altă zi la fel de intensă și interesantă ca aceasta am trăit în alt retreat în India, dar ăsta este un alt storytime pentru o altă zi.”

Chiar dacă nu a fost singura experiență de acest gen, Sînziana mărturisește că a fost unică datorită emoțiilor resimțite în ziua respectivă la templul Idei. Ziua respectivă i-a rămas întipărită în suflet.

De asemenea, a dezvăluit că afecțiunea de care suferea s-a vindecat. Aceasta menționează că urma deja un tratament medical pentru afecțiunea respectivă și că nu pune vindecarea doar pe seama ritualului, însă energia care a stăpânit-o în ziua respectivă a ajutat-o foarte mult. Totodată, Sînziana spune că și-a dorit enorm să o reîntâlnească pe Ida și i s-a împlinit dorința: „În încheiere vreau să vă spun că intenția pe care mi-am pus-o în acea ceremonie s-a împlinit. Eu pentru afecțiunea aia făceam în paralel oricum și un tratament de la medic. Nu vreau să spun faptul că m-am vindecat doar pe baza acestei experiențe din Bali, cu siguranță a fost un cumul, iar eu de atunci am rămas obsedată de Ida și mi-am dorit enorm să o reîntâlnesc, așa că după câțiva ani am fost din nou în Bali, de data asta cu Alex și cu Ioana Grama, cu fostul ei soț. Pe vremea aia Ioana era însărcinată și avea niște dureri insuportabile de spate. (...)

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Ne-am făcut atunci o curățare cu apă și eu și Ioana și Ioanei chiar i-au trecut durerile de spate după ceremonia aia. Zic sincer, nu am mai avut aceleași senzații la fel de intense ca la prima ceremonie, adică n-am mai simțit că îmi vine să leșin, dar am simțit-o tot ca fiind o ceremonie foarte intensă și specială.”

Influencera relatează că s-a bucurat când a aflat că Ida se măritase și avea și un copil: „Și am avut bucuria să o găsesc pe Ida cu un bebeluș în brațe. Între timp se căsătorise și a făcut și un copil și dacă vă aduceți voi aminte, marii preoți din Bali i-au zis că o pun în funcție doar dacă nu se căsătorește niciodată și nu face niciodată copii. Ulterior am aflat despre un eveniment care a avut loc în Amsterdam, un eveniment din ăsta spiritual cu speakeri din toată lumea. A fost un eveniment foarte mișto, au venit healeri, călugări și yoghini din toate părțile lumii. Așa a fost foarte fain pentru că toate workshopurile au avut loc în catedrale și biserici acolo în Amsterdam și când am văzut că Ida este pe lista de speakeri, mi-am luat bilet în secunda doi și m-am dus și acolo pe scenă ne-a zis toată povestea ei de viață și ne-a zis și cum s-a îndrăgostit și s-a căsătorit în secret, ca să nu afle nimeni și când a rămas însărcinată a fugit din Bali pentru că știa că o să fie renegată și la un moment dat i s-a făcut dor de familia ei și de tot ce construise în Bali până atunci și și-a făcut foarte mult curaj și s-a întors și le-a zis celor mai mari din funcție, toți care erau peste ea, le-a zis că: <<Să știți că m-am întors și nu-mi pasă dacă îmi dați voi voie să mă căsătoresc sau să fac copii.>> Culmea, care e? Vindecătorii aceia bărbați au voie să se căsătorească și să facă copii. Doar ei, pentru că era femeie, i-au pus această regulă. Și a zis că ea o să continue chiar dacă nu-i mai dau ei titlul de Highest Priest, o să continue să facă aceste ceremonii de purificare cu apă și că o să-și urmeze menirea pentru care s-a întors pe pământ fără să-i mai fie frică.”

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Povestea Sînzianei Iacob rămâne una dintre cele mai speciale amintiri ale sale, o experiență în care spiritualitatea, emoțiile intense și descoperirile personale s-au împletit într-o zi pe care o consideră una dintre cele mai frumoase din viața ei.

Dincolo de ritualul din Bali și de senzațiile trăite în timpul ceremoniei, influencera a păstrat legătura cu Ida, pe care a avut ocazia să o reîntâlnească după câțiva ani. De această dată, a descoperit că vindecătoarea își întemeiase o familie și alesese să își continue menirea, în ciuda regulilor impuse de cei care îi acordaseră inițial titlul de Mare Preoteasă.