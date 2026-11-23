Momente de panică la concertul lui Don Toliver din Manchester! Mii de oameni au fost evacuați după ce ar fi fost folosit gaz lacrimogen.

Haos la concertul unui rapper celebru! Mii de oameni au fost evacuați, după ce în mulțime ar fi fost eliberate gaze lacrimogene | Profimedia Images

Momente de panică la concertul unui rapper celebru, organizat în Manchester, Anglia! Mii de persoane au fost evacuate după ce, în mulțime, ar fi fost folosită o substanță despre care autoritățile cred că este gaz lacrimogen. Incidentul s-a produs spre finalul spectacolului, iar poliția a mobilizat echipe de intervenție și a declarat un incident major. Următorul concert al artistului, programat la Londra, ar urma să fie atent supravegheat.

Incident major la concertul unui rapper celebru din Manchester

Totul s-a întâmplat în timpul spectacolului susținut de Don Toliver la Co-op Live din Manchester. La scurt timp după incident, Poliția din Greater Manchester a transmis un comunicat în care a oferit primele informații despre situație. Evenimentul a avut loc la doar șase zile după ce rapperul a primit cinci nominalizări la Premiile Grammy din 2027.

„Ofițerii, împreună cu alți membri ai personalului serviciilor de urgență, sunt prezenți în prezent în urma unui incident petrecut în această seară la Co-op Live. Se înțelege că o substanță despre care se crede că este gaz lacrimogen a fost folosită în mulțime spre sfârșitul unui concert. Toți participanții sunt evacuați în prezent în siguranță, ca măsură de precauție. Cei care prezintă semne că ar fi fost afectați sunt sprijiniți de serviciile de urgență, nefiind raportate răni grave”, au transmis reprezentanții poliției.

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Autoritățile le-au recomandat oamenilor să părăsească zona și să evite arena, pentru a permite echipelor de intervenție să gestioneze situația și să îi ajute pe participanți să ajungă în siguranță la mijloacele de transport.

„Vă rugăm să stați departe de arenă în timp ce serviciile de urgență îi ajută pe cei care au fost la concert să ajungă în siguranță la transportul lor spre casă”, au mai transmis autoritățile, conform People.

De asemenea, poliția a precizat că a fost declarat un incident major pentru ca serviciile de urgență și agențiile partenere să poată colabora rapid și eficient.

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Ce se întâmplă cu următorul concert al rapperului Don Toliver

Înainte de incident, ultimele postări ale lui Don Toliver de pe Instagram Stories îl arătau călătorind spre Manchester cu un avion privat și jucându-se în timpul zborului.

Următorul spectacol al artistului, care reprezintă ultima oprire a turneului său, este programat la O2 Arena din Londra, pe 23 noiembrie 2026, relatează PageSix. În contextul celor întâmplate la Manchester, concertul ar putea beneficia de măsuri suplimentare de supraveghere și securitate.

Până în prezent, reprezentanții lui Don Toliver nu au răspuns solicitărilor de comentarii referitoare la incident. Rapperul a atras recent atenția industriei muzicale după ce a obținut cinci nominalizări la Premiile Grammy din 2027 pentru piesa „Body”.