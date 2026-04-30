Cât de simplu poate fi un serviciu de telefonie mobilă? (P)

Ți-ai dori un serviciu de telefonie mobilă la care să nu trebuiască să pierzi timpul cu drumurile la punctul de lucru al furnizorului, cu convorbiri interminabile cu robotul de serviciu pentru orice informație sau schimbare ai nevoie? Radu Bucălae și Adrian Popescu au vorbit la Neatza despre un astfel de abonament mobil.

Publicat: Joi, 30 Aprilie 2026, 16:06 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 16:23

În ziua de azi mulți utilizatorii își doresc mai mult control, transparență și simplitate pentru serviciile pe care le folosesc. Astfel a apărut YOXO - o alternativă modernă la abonamentele clasice de telefonie. Dezvoltat de Orange România, YOXO este un serviciu complet digital, conceput pentru a elimina birocrația și rigiditatea contractelor tradiționale.

Ce este mai exact YOXO?

E primul serviciu mobil 100% digital din România, funcționează pe rețeaua Orange și faci absolut tot din aplicație, fără drumuri inutile: de la portare până la schimbarea abonamentului. Nu ai contract, nu ai obligații, îți alegi ce vrei și schimbi când vrei. Ai trei variante cool cu minute, SMS-uri, net si roaming inclus, cu preturi de la 2.9 euro (aproximativ 15 lei), iar la portare primești prima luna gratis.

YOXO funcționează exclusiv printr-o aplicație mobilă. Utilizatorii pot activa, modifica sau anula abonamentul direct de pe telefon, fără vizite în magazine sau semnarea de contracte pe termen lung. Conceptul central este simplu: control total pentru utilizator, fără obligații inutile.

Un avantaj important este eliminarea costurilor ascunse. Utilizatorii nu pot depăși limitele abonamentului fără acord explicit, iar toate cheltuielile sunt vizibile în aplicație.

Prin ce se caracterizează serviciul YOXO

1. Flexibilitate fără contract

Unul dintre cele mai importante avantaje ale YOXO este lipsa contractelor pe termen lung. Abonamentul funcționează pe bază de reînnoire automată la 30 de zile, iar utilizatorii pot renunța sau modifica planul oricând. Această flexibilitate este ideală pentru:

studenți sau persoane cu nevoi variabile

utilizatori care vor să-și controleze bugetul lunar

cei care evită angajamentele pe termen lung

2. Planuri personalizabile

YOXO permite configurarea abonamentului în funcție de nevoi:

alegerea volumului de internet mobil

adăugarea sau eliminarea opțiunilor

schimbarea planului în fiecare lună

Astfel, plătești doar pentru ceea ce folosești.

3. Ce servicii include

Majoritatea planurilor oferă:

minute și SMS-uri nelimitate național

trafic de date flexibil sau nelimitat

opțiuni pentru roaming în Spațiul Economic European

4. Ce rețea folosește

YOXO utilizează infrastructura Orange, oferind acces la rețele 4G și 5G, cu acoperire extinsă și viteze ridicate în România.

Cum funcționează YOXO?

Procesul este simplu și rapid:

Descarci aplicația YOXO

Îți creezi cont

Alegi abonamentul dorit

Activezi serviciul (SIM sau eSIM)

Gestionezi totul din aplicație

YOXO reprezintă o schimbare importantă în modul în care sunt concepute serviciile de telefonie mobilă. Prin digitalizare completă, flexibilitate și transparență, oferă o experiență adaptată nevoilor actuale ale utilizatorilor.

Pentru cei care vor libertate fără compromisuri, YOXO este o soluție modernă și eficientă, perfect aliniată stilului de viață digital.