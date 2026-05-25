Semifinala Chefi la cuțite, 25 mai 2026. Semifinaliștii au primit mesaje de la familie și prieteni. Ce surpriză au avut chefii

Irina Fodor a pășit cu o veste importantă în semifinala Chefi la cuțite sezon 17, de pe 25 mai 2026. Semifinaliștii au primit mesaje de la familie și prieteni, iar momentul a fost de-a dreptul emoționant.

Concurenții și jurații au avut parte de o surpriză uriașă în semifinala sezonului 17 Chefi la cuțite, de pe 25 mai 2026. Toți au amuțit atunci când au văzut că pe ecranul televizorului din bucătărie apar persoane dragi cu mesaje emoționante.

Momentul a fost copleșitor pentru semifinaliști. Unii au făcut dezvăluiri neștiute despre ei, în timp ce alții și-au stăpânit cu greu lacrimile. De altfel, au ieșit la iveală detalii emoționante despre concurenți.

„E atât de bine să știi că ai oameni lângă tine! Oricât de relaxat vrei să fii se simte tensiunea. Nici nu mă mai interesează, i-am avut acolo!”, a spus Vladimir din echipa gri după ce și-a văzut familia.

„A fost minunat să-i văd acolo! Nu i-am văzut de mult timp. Îmi era dor și voiam să-i aud! Cu siguranță, ei sunt motivația mea! Locul ăla de unde îmi iau puterea”, a mai adăugat și Sabina din echipa bordo.

„Când a început să vorbească fratele meu am început să plâng. E sufletul meu! Am crescut împreună de mici și țin mult la el. Eu intuiesc că mama poate s-a supărat pentru că nu i-am zis, iar de asta nu a vrut să vorbească. Mă bucur că a fost acolo”, a mai dezvăluit și Marina, cuțitul de aur al lui chef Alexandru Sautner.

„M-a luat cu toate emoțiile! M-a încărcat foarte mult!”, a completat și Alexandru din echipa bej.

„Cu sora mea am o relație foarte bună, mai ales după ce a murit fratele meu! Nu-mi venea să cred că a apărut și ea (n.r. mama ei)”, a fost reacția Andreei din echipa bordo, care nu și-a mai putut controla lacrimile.

„Să auzi niște vorbe frumoase din partea părinților te mișcă tare! Mi-a luat toate gândurile”, a mai punctat Radu.

„Mi-au luat o piatră de pe inimă să știu că au aflat și mă susțin! Mă așteaptă acasă, indiferent că eu am plecat de foarte mulți ani din sânul familiei și că n-am dat niciun semn ani la rând. Totuși, ei m-au iubit și mă iubesc necondiționat. Îmi e dor de ei, de casă...”, a dezvăluit și Samy.

Nici Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia nu au scăpat de emoții în semifinala sezonului 17 Chefi la cuțite. Aceștia au primit mesaje de la familie și prieteni.

Chiar înainte de prima probă a semifinalei, jurații au fost surprinși cu lacrimi în ochi.

„M-am emoționat!”, a spus chef Orlando Zaharia după ce și-a văzut fiul și soția.

„Cel mai mult m-a emoționat mama! O surpriză extraordinar de plăcută”, a dezvăluit chef Alexandru Sautner.

Și chef Richard Abou Zaki a început să plângă la mesajele celor dragi. Cel mai copleșitor moment pentru el a fost atunci când fiica lui i-a vorbit: „Mi-a atins sufletul!”.

