Antena Căutare
Home Neatza cu Răzvan și Dani Diverse Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei. Gestul care i-a lăsat pe admiratori fără cuvinte

Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei. Gestul care i-a lăsat pe admiratori fără cuvinte

Ramona Olaru a făcut un gest emoționant după moartea pisicii sale. Vedeta a îngropat cenușa felinei la rădăcina unui măr plantat chiar de ea și a împărtășit totul cu fanii din online.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 15 Mai 2026, 15:30 | Actualizat Vineri, 15 Mai 2026, 15:31
Galerie
Ramona Olaru a făcut un gest emoționant după moartea pisicii sale. Vedeta a îngropat cenușa felinei la rădăcina unui măr plantat chiar de ea și a împărtășit totul cu fanii din online. | Antena 1
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

S-a aflat ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii sale. Asistenta TV are o iubire aparte pentru animăluțele sale, iar pierderea uneia dintre ele a afectat-o profund. În urmă cu câteva luni, una dintre pisicile sale a murit, iar vedeta a decis să îi păstreze vie amintirea printr-un gest extrem de emoționant.

Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei

Ultimele luni nu au fost deloc ușoare pentru Ramona Olaru. Pe lângă despărțirea de Steve Ant, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a confruntat și cu pierderea animalului său de companie, de care era foarte atașată. Cu toate acestea, Ramona și-a păstrat optimismul și zâmbetul cu care și-a obișnuit fanii, încercând să treacă peste momentele dificile cu putere și pozitivitate.

Citește și: Ramona Olaru, cu pisica la Neatza cu Răzvan și Dani. Dani Oțil: Ești sigură că nu latră!?

Articolul continuă după reclamă

Pentru a păstra vie amintirea felinei sale, Ramona a decis să facă un gest simbolic și plin de sensibilitate. Vedeta a plantat un măr în curtea casei sale, iar la rădăcina acestuia a îngropat urna cu cenușa pisicii. Astfel, animăluțul ei drag va rămâne pentru totdeauna aproape de ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ramona Olaru, a doua deținătoare în România de pârși africani pitici. Ce animal deosebit își mai dorește: „Te mai măriți tu...”

Cum are o comunitate foarte activă în mediul online, Ramona Olaru a împărtășit întregul proces cu admiratorii săi. Vedeta a publicat imagini emoționante atât din momentul plantării pomului, cât și fotografii cu pisicuța pe care a pierdut-o. Gestul său a impresionat profund internauții, care i-au transmis sute de mesaje de susținere și încurajare.

Gestul care i-a lăsat pe admiratori fără cuvinte

„Pe Pisi l-am pierdut în noiembrie! Am așteptat primăvara să pot planta un măr dulce, să stea la rădăcinile lui toată viața! Mereu mi-au plăcut merele verzi, dulci! I will always love you, Pisi! Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”, a scris Ramona Olaru pe rețelele de socializare, potrivit Cancan.

Mesajul său a emoționat întreaga comunitate online, iar mulți dintre urmăritori au apreciat sinceritatea și dragostea pe care vedeta o poartă animalelor sale. Ramona Olaru este cunoscută pentru atașamentul față de animăluțe și pentru faptul că vorbește deseori despre importanța iubirii și grijii față de acestea.

„La doua saptamani, dupa ce am reusit sa inteleg pierderea lui si sunt bine cu acest subiect, las acest clip aici, prin care spun doar:
Sunt si mai mandra de tine, ca ai ales sa pleci intr-o zi mare de sarbatoare, pe 8 Noiembrie!
Pisi, sufletul care a stat langa mine in ultimii 10 ani, a plecat in raiul pisicilor perfecte!
Cel mai bun “copil”, multumesc pentru toata iubirea aia neconditionata, multumesc pentru privirea aia calda, pentru toate primirile din spatele ușii, pentru toate noptile in care ai dormit langa perna mea, pe post de gardian , pentru toate luptele pe care le-ai dus, si le-ai castigat, pentru toate diminetile in care te-ai trezit doar dupa ce ma trezeam eu! Multumesc pentru grija cu care l-ai primit pe “Puf” in casa noastra , pentru curiozitatea cu care ai descoperit fiecare gadget nou pe care ti l-am adus🥹!
Multumesc pentru toata calmitatea cu care ai stat la masă cu mine, mereu si multumesc ca m-ai ales pe mine , in viata asta, de aici si pentru toata linistea cu care ai plecat!
Ne vedem in urmatoarea, ca să-mi dai inapoi bucata de suflet cu care ai plecat! Promit!
Te iubesc, mereu!” spunea Ramona în Online despre pierderea animăluțului său de companie.

+1
Mai multe fotografii

În ciuda perioadei dificile prin care trece, asistenta TV continuă să fie optimistă și să transmită energie pozitivă celor din jur, demonstrând că încearcă să transforme durerea într-o amintire frumoasă și plină de iubire.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: “O fac din prostie”! Cristi Borcea a anunţat dezastrul în România, după ce a investit 35 de milioane de euro: &#8220;O fac din prostie&#8221;!
Observatornews.ro Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale" Presa britanică, despre prestaţia Alexandrei de la Eurovision: "Versuri despre sufocat femei şi teme sexuale"
Antena 3 Scandalul uriaș cu o avocată virală pe rețelele sociale. Ce făcea, de fapt, femeia, în timp ce își consilia clienții aflați după gratii Scandalul uriaș cu o avocată virală pe rețelele sociale. Ce făcea, de fapt, femeia, în timp ce își consilia clienții aflați după gratii
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Videoclipul zilei
Campionatul Mondial de Fotbal se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Cât de simplu poate fi un serviciu de telefonie mobilă? (P)
Cât de simplu poate fi un serviciu de telefonie mobilă? (P)
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Super Neatza se mândreşte: Cătălin Rizea a absolvit pe locul 1 cursurile celei mai renumite şcoli de gătit din sud-estul Europei
Super Neatza se mândreşte: Cătălin Rizea a absolvit pe locul 1 cursurile celei mai renumite şcoli de gătit din...
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine l-a ajutat
Momentul în care Cristi Borcea a ajuns să se “împrumute” pentru o aventură cu o femeie celebră. Cine... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit două nopți singur în pădure
„Vreau la mami” și o bucată de ciocolată: Povestea salvării lui Alexandru, băiețelul care a supraviețuit... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri!
Este hotărât să distrugă tot! Ilie Bolojan anunță noi pachete de concedieri! BZI
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă
Condică electronică de prezență pentru doctori. Timpul petrecut în spital va fi calculat la secundă Jurnalul
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în orașul lui Cicero
Un elev român a impresionat Europa la Olimpiada Internațională de Limba Latină. Performanța obținută în... Kudika
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision
Cine e Alexandra Căpitanescu, tânăra care a înnebunit întreaga lume și are șanse mari să câștige Eurovision Redactia.ro
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA
Nicuşor Dan şi fiul său au urcat într-un blindat şi într-un F-35, la expoziţia de tehnologii militare BSDA Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi
Proprietățile medicinale ale ceaiului de mușețel. Efectele benefice ale acestei băuturi MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții
Cum să abordezi subiectul sănătății mentale cu adolescenții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x