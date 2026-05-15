Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei. Gestul care i-a lăsat pe admiratori fără cuvinte

Ramona Olaru a făcut un gest emoționant după moartea pisicii sale. Vedeta a îngropat cenușa felinei la rădăcina unui măr plantat chiar de ea și a împărtășit totul cu fanii din online.

S-a aflat ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii sale. Asistenta TV are o iubire aparte pentru animăluțele sale, iar pierderea uneia dintre ele a afectat-o profund. În urmă cu câteva luni, una dintre pisicile sale a murit, iar vedeta a decis să îi păstreze vie amintirea printr-un gest extrem de emoționant.

Ce a făcut Ramona Olaru cu cenușa pisicii ei

Ultimele luni nu au fost deloc ușoare pentru Ramona Olaru. Pe lângă despărțirea de Steve Ant, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” s-a confruntat și cu pierderea animalului său de companie, de care era foarte atașată. Cu toate acestea, Ramona și-a păstrat optimismul și zâmbetul cu care și-a obișnuit fanii, încercând să treacă peste momentele dificile cu putere și pozitivitate.

Pentru a păstra vie amintirea felinei sale, Ramona a decis să facă un gest simbolic și plin de sensibilitate. Vedeta a plantat un măr în curtea casei sale, iar la rădăcina acestuia a îngropat urna cu cenușa pisicii. Astfel, animăluțul ei drag va rămâne pentru totdeauna aproape de ea.

Cum are o comunitate foarte activă în mediul online, Ramona Olaru a împărtășit întregul proces cu admiratorii săi. Vedeta a publicat imagini emoționante atât din momentul plantării pomului, cât și fotografii cu pisicuța pe care a pierdut-o. Gestul său a impresionat profund internauții, care i-au transmis sute de mesaje de susținere și încurajare.

Gestul care i-a lăsat pe admiratori fără cuvinte

„Pe Pisi l-am pierdut în noiembrie! Am așteptat primăvara să pot planta un măr dulce, să stea la rădăcinile lui toată viața! Mereu mi-au plăcut merele verzi, dulci! I will always love you, Pisi! Abia aștept să ne revedem în următoarea viață”, a scris Ramona Olaru pe rețelele de socializare, potrivit Cancan.

Mesajul său a emoționat întreaga comunitate online, iar mulți dintre urmăritori au apreciat sinceritatea și dragostea pe care vedeta o poartă animalelor sale. Ramona Olaru este cunoscută pentru atașamentul față de animăluțe și pentru faptul că vorbește deseori despre importanța iubirii și grijii față de acestea.

„La doua saptamani, dupa ce am reusit sa inteleg pierderea lui si sunt bine cu acest subiect, las acest clip aici, prin care spun doar:

Sunt si mai mandra de tine, ca ai ales sa pleci intr-o zi mare de sarbatoare, pe 8 Noiembrie!

Pisi, sufletul care a stat langa mine in ultimii 10 ani, a plecat in raiul pisicilor perfecte!

Cel mai bun “copil”, multumesc pentru toata iubirea aia neconditionata, multumesc pentru privirea aia calda, pentru toate primirile din spatele ușii, pentru toate noptile in care ai dormit langa perna mea, pe post de gardian , pentru toate luptele pe care le-ai dus, si le-ai castigat, pentru toate diminetile in care te-ai trezit doar dupa ce ma trezeam eu! Multumesc pentru grija cu care l-ai primit pe “Puf” in casa noastra , pentru curiozitatea cu care ai descoperit fiecare gadget nou pe care ti l-am adus🥹!

Multumesc pentru toata calmitatea cu care ai stat la masă cu mine, mereu si multumesc ca m-ai ales pe mine , in viata asta, de aici si pentru toata linistea cu care ai plecat!

Ne vedem in urmatoarea, ca să-mi dai inapoi bucata de suflet cu care ai plecat! Promit!

Te iubesc, mereu!” spunea Ramona în Online despre pierderea animăluțului său de companie.

În ciuda perioadei dificile prin care trece, asistenta TV continuă să fie optimistă și să transmită energie pozitivă celor din jur, demonstrând că încearcă să transforme durerea într-o amintire frumoasă și plină de iubire.