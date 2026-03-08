Antena Căutare
Ce mai face și cu ce se ocupă acum Analia Selis. Cum arată acum celebra cântăreață și ce planuri de viitor are

Analia Selis a revenit de curând în lumina reflectoarelor după o lungă absență.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 08 Martie 2026, 08:00
Analia Selis le pregătește o surpriză fanilor muzicii latino-americane. | Hepta

Celebra artistă face în continuare furori cu vocea ei unică și a anunțat de curând un nou turneu intitulat sugestiv Volver.

După cum l-a descris cântăreața, acest turneu este mai mult decât o simplă serie de concerte, ci o declarație de dragoste pentru cultura latino-americană și tango.

Analia Selis revine în lumina reflectoarelor

Prin intermediul noului ei turneu, Analia Selis își propune să sărbătorească emoția pură și feminitatea.

Analia Selis și Mariano Castro cântă piesa Se dice de mi, Neatza cu Răzvan și Dani

Frumoasa artistă a umplut multe săli de spectacole, a susținut concerte caritabile și a făcut și numeroase workshop-uri pentru tinerii muzicieni.

Artista a vorbit deschis într-un nou interviu despre planurile ei de viitor.

“Turneul a început deja în forță, Master Class la Colegiul Național de Muzică George Enescu a fost o întâlnire frumoasă cu elevii de acolo. Ulterior, ne-am pornit la drum și au urmat două concerte cu săli pline, la Satu Mare și Bistrița. Au urmat alte 14 orașe, iar în martie vom fi la Sibiu (pe 6) și la București (pe 1 și pe 3). Concertul final de la București este o gală dedicată Zilei Femeii. Repertoriul ales cuprinde piese de tango și din folclorul latino-american, încărcate de emoție, rafinament și inspirație, cu texte puternice și mesaje esențiale, menite să atingă sufletul și să celebreze forța, grația și autenticitatea. O experiență artistică în care muzica, povestea și sensibilitatea se împletesc pentru a transmite mesaje despre echilibru, frumusețe interioară și armonia, în acord cu sărbătorile lunilor februarie și martie: Ziua Îndrăgostiților, Dragobete, Mărțișorul și Ziua Femeii.

O mai ții minte pe Analia Selis? Cum arată azi și ce face câștigătoarea de la Cerbul de Aur

Proiectul include un concert caritabil de Mărțișor, la Institutul Clinic Fundeni, dedicat copiilor și pacienților internați, familiilor acestora, precum și personalului medical. Pe parcursul turneului, în fiecare oraș au fost amplasate urne de donații, în parteneriat cu Asociația Umanitară „Speranța pentru România', publicul fiind invitat să contribuie, prin gesturi mici, la susținerea cazurilor medicale și sociale din întreaga țară. Latura educațională este susținută prin workshopul de două zile, oferit gratuit elevilor chitariști și pianiști ai Colegiului Național de Muzică „George Enescu””, a spus Analia Selis despre turneul Volver pentru Viva.

Frumoasa artistă în vârstă de 48 de ani a vorbit și despre provocările pe care a trebuit să le depășească.

“Cred că proiectul de cofinanțare. Am lucrat la acel proiect cum nu am mai lucrat niciodată în viața mea, au fost multe nopți nedormite și o responsabilitate foarte mare pentru că în ea am inclus o echipă mare de oameni care câștigă din acest proiect. Am obținut-o, proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Dar munca noastră continuă, și este multă”, a declarat Analia.

Analia Selis se pregătește în continuare pentru turneul Volver, făcând des repetiții pentru a se asigura că totul va ieși așa cum își dorește și va impresiona publicul.

analia selis

Ce mai face și cum arată acum Analia Selis. Celebra cântăreață a sărbătorit de curând 20 de ani de carieră

Care este motivul pentru care Florin Salam nu a acceptat ca fiica lui, Betty, să cânte la evenimente. Ce a recunoscut ar...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

