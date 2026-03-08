Care este motivul pentru care Florin Salam nu a acceptat ca fiica lui, Betty, să cânte la evenimente. Ce a recunoscut artistul

Florin Salam a dezvăluit motivul pentru care nu a acceptat ca fiica lui, Betty Salam, să cânte la evenimente. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că tânăra a moștenit calitățile vocale de la tatăl ei.

Florin Salam a dezvăluit motivul pentru care nu a acceptat ca fiica lui, Betty Salam, să cânte la evenimente | Instagram

Florin Salam se numără printre cei mai apreciați și îndrăgiți cântăreți de manele. Acesta și-a construit o carieră de succes în industria muzicală, care l-a ajutat să strângă sume importante de bani.

Pentru că are o voce inconfundabilă, artistul are o mulțime de invitații la evenimente și concerte. Un lucru este cert, Florin Salam reușește să impresioneze cu fiecare apariție, dar și cu talentul său.

Deși activează într-o industrie profitabilă, cântărețul de manele și-a dorit ca fiica lui să nu accepte niciodată invitațiile la petreceri. Betty, fata lui din căsnicia cu prima soție, s-a lansat de la o vârstă fragedă în acest domeniu, moștenind calitățile vocale de la tatăl ei.

Care este motivul pentru care Florin Salam nu a acceptat ca fiica lui, Betty, să cânte la evenimente. Ce a dezvăluit

Florin Salam a fost întotdeauna o persoană discretă. Acesta a preferat să își țină viața personală și familia departe de ochii curioșilor. În ciuda acestui aspect, artistul nu a refuzat aparițiile televizate sau invitațiile la podcasturi.

De curând, manelistul a fost prezent în cadrul unui emisiuni din mediul online, unde a scos la iveală un detaliu neașteptat. Puțini sunt cei care știu faptul că Florin Salam nu a acceptat ca fiica lui să cânte la evenimente.

Cântărețul a explicat că nu și-a dorit ca fata lui să intre în contact cu această lume. Mai mult, acesta a precizat că situația este destul de dificilă atunci când trebuie să te prezinți la invitațiile oamenilor.

De asemenea, Florin Salam nu a vrut ca Betty să fie înjosită în vreun fel de invitații de la petreceri.

„Mă durea (n.r. ca fiica lui să meargă la petreceri). Nu știu dacă pot să spun că m-a deranjat, că sună altfel. Eu știu ce am pățit eu ca să produc 3 lei. La nunți e urât. Vine un client, îți bagă bani la sâni, la...Sunt și eu cine sunt. Delia cântă altceva și stă pe scenă, aplaudă lumea. La noi, la lăutari...cum să văd eu că se duce cineva la fiică-mea să îi bage bani la sâni? Aș leșina”, a dezvăluit artistul în cadrul unui podcast.

Betty Salam a dezvăluit că participa la evenimente private, însă a decis să renunțe la această activitate. De altfel, tânăra nu a ezitat să reacționeze la spusele tatălui ei.

„Păi îi dau eu cu microfonul. Tu știi că am o atitudine mai de băiețel eu. Și din punctul meu de vedere, ca fată, în industria lui, nu este un lucru frumos. Este penibil. Eu de la muzică pop am ajuns să cânt manele mai spălate, să zic așa. Și pentru mine a fost ceva nou și nu m-am regăsit”, a mărturisit fiica lui Florin Salam, conform spynews.ro.