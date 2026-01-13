Super Neatza, 13 ianuarie 2026. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme deosebit de rece, cu minime de până la -19 grade
Ediția din 13 ianuarie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ramona Olaru, frumoasa vecină, ne spune cum va fi prognoza meteo: Marți vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2...3 grade în sudul Banatului.
Marti, 13.01.2026, 09:06