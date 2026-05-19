Super Neatza. De ce este vital ca un copil să practice un sport de echipă

Ediția din 19 mai 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Fosta mare campioană la handbal Narcisa Lecușanu vorbește despre importanța pe care sportul colectiv o are în dezvoltarea armonioasă a copiilor. Din experiența sa vastă pe teren și în structurile sportive, ea explică cum un sport de echipă îl învață pe copil lecții fundamentale de viață: gestionarea eșecului, altruismul, disciplina, empatia și importanța colaborării pentru un scop comun. Află de la ce vârstă este recomandat să îl dai pe cel mic la un sport.

Marti, 19.05.2026, 09:39