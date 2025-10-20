Super Neatza, 20 octombrie 2025. Cum să formezi spiritul antreprenorial al celui mic încă din copilărie

Ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Ioana Ceaușu, coordonator program de studii licență de antreprenoriat, explică de unde începe educația antreprenorială și cum pot fi încurajați copiii să gândească independent, să aibă inițiativă și să-și transforme ideile în proiecte. Află cum putem cultiva mentalitatea de antreprenor încă din școală și care sunt pașii esențiali pentru a forma viitorii lideri ai societății.

Luni, 20.10.2025, 10:02