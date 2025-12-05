Adi Nartea, mesaj emoționant pentru fiica sa, Mara. Ce pasiune are fetița actorului din Iubire cu parfum de lavandă:„Exemplul meu”

Adi Nartea se mândrește cu fiicele sale. Iată ce mesaj emoționant i-a transmis Marei la aniversarea de 10 ani.

Adi Nartea este căsătorit cu Alina Ferinceac și, în ciuda tuturor dificultăților pe care le presupune viața în lumina reflectoarelor, au construit o relație puternică bazată pe respect și iubire. Sunt împreună de 15 ani și au două fetițe: Mara și Petra.

Mesajul emoționant transmis de Adi Nartea cu ocazia aniversării fiicei sale mai mari

Recent, Adi și Alina și-au serbat fiica cea mare, Mara. Aceasta a împlinit 10 ani. Fetița apare deseori pe rețelele de socializare ale tatălui ei, alături de sora sa, Petra.

Mara este pasionată de dans, mai exact de acrodance - unde a devenit și campioană -, îi place să citească și să petreacă timp în natură cu familia și cățelul lor.

Micuța a împlinit 10 ani, iar tatăl său se întreabă „când a trecut timpul”. Ca orice părinte, simte că timpul zboară și nu-i vine să creadă cât de mult au crescut copiii.

„Mara, ești definiția mea de iubire, reperul meu de grație și sensibilitate, exemplul meu de putere și sinceritate, ești primul și cel mai frumos lucru care ni se putea întâmpla vreodată. Ești o minune grațioasă uneori irezistibil de neîndemânatică, dulce și sensibilă. Zâmbetul tău mă face pe mine să mut munții! Te iubesc! La mulți ani, minunea noastră frumoasă! #10 ani când or fi trecut?” a scris Adi Nartea pe rețelele de socializare.

Mesajul a fost însoțit de câteva fotografii care au surprins momente importante din viața lui Adi și a Alinei alături de Mara și de Petra.

Actorul este activ în mediul online, unde își ține urmăritorii la curent cu detalii din viața profesională, dar și din cea personală.

Într-un interviu de la începutul anului, fostul concurent America Express a vorbit despre relația pe care soția sa o are cu mama sa. Programul încărcat al actorului le-a determinat pe cele două să se apropie mai mult.

„E ca orice mamă protectivă și care vrea tot ce e mai bine pentru copiii ei, pentru mine și pentru soră-mea. Dar cumva eu am învățat să accept ce-mi zice ea și să văd mesajul din spate. Și mi-a luat mult timp, adică a trebuit să plec de acasă să-mi dau seama de lucrurile astea, dar într-adevăr e felul ei de a face lucruri. Ea fiind nevastă de militar, cumva cred că ea a coborât militeria jos din pod, că taică-meu o lăsa la serviciu”, relata actorul despre mama sa.

„Ele țin legătura mai mult pentru că eu filmez și maică-mea să nu mă deranjeze, nu mă sună pe mine și o sună pe ea și ele pun țara la cale. Adică eu cumva mă trezesc în fața faptului împlinit. Într-un fel mă bucur, e bine, în alt fel cumva zic: <<Ok, dar eu n-am mai vorbit cu maică-mea de 2 săptămâni. Tu?>> <<Păi ieri am vorbit cu ea>>, îmi spune Alina. <<A, bine, super.>>

Mergem în vizită, stăm, e în așa fel încât să nu ne călcăm pe coadă cum ar veni”, a mai adăugat el cu umor.