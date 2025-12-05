Super Neatza, 5 decembrie 2025. Câștigă un kit pentru clătite! Cum s-a descurcat Mădălina Drimba

Ediția din 5 decembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Timp de 10 zile, poți câștiga în fiecare dimineață o tigaie specială pentru clătite – ca să întorci fericirea pe toate părțile. Înscrie-te pe https://a1.ro/neatza/concurs/ cu o fotografie cu cele mai reușite clătite ale tale, răspunde la întrebarea: ”Ce umplutură nu lipsește niciodată din clătitele tale preferate?” și poți câștiga un kit special: o tigaie dedicată și mixul magic, numai bune ca să fii chef în propria bucătărie.

Vineri, 05.12.2025, 10:31