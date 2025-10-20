Super Neatza, 20 octombrie 2025. Shot-uri sănătoase pentru energie și imunitate! Idei simple pentru fiecare zi
Ediția din 20 octombrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Descoperă cele mai eficiente shot-uri sănătoase, ideale pentru a-ți începe ziua cu energie și bună dispoziție, recomandare de Vania Limban! De la combinații cu ghimbir și lămâie, până la variante detox sau pentru imunitate, află cum poți prepara rapid băuturi pline de vitamine și antioxidanți.
Luni, 20.10.2025, 11:03