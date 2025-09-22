Super Neatza, 22 septembrie 2025. Reeducare alimentară: primii trei pași simpli, dar esențiali

Ediția din 22 septembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Gina Tăujan, psihonutriționist, vorbește despre cei trei pași esențiali pe care să îi urmezi în procesul de reeducare alimentară. De la stabilirea obiectivelor, observarea obiceiurilor până la introducerea treptată a schimbărilor, psihonutriționistul te învață cum să îți găsești echilibrul și să trăiești mai sănătos.

Luni, 22.09.2025, 09:35