Super Neatza. Când este justificată solicitarea unui ordin de protecție

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Când devine justificată și urgentă solicitarea unui ordin de protecție? Avocatul Otilia Sava explică pe larg cadrul legal din România, criteriile stricte pe care o victimă a violenței domestice sau a hărțuirii trebuie să le îndeplinească și probele necesare pentru ca instanța sau poliția să aprobe o astfel de măsură. Urmărește un ghid juridic esențial despre siguranță, drepturile victimelor și diferențele dintre ordinul de protecție provizoriu și cel emis de o instanță de judecată.

Luni, 15.06.2026, 10:01