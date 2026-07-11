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Ce ținută a purtat Pamela Anderson la nunta fiului cel mic. A optat pentru o rochie lungă cu mâneci

Dylan și soția sa, Paula Bruss, s-au căsătorit într-o vilă privată din stațiunea franceză de la malul mării, în cadrul unei ceremonii restrânse. La eveniment au fost prezenți părinții lui, Pamela Anderson și Tommy Lee, precum și fratele său mai mare, Brandon Lee.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Iulie 2026, 16:56 | Actualizat Sambata, 11 Iulie 2026, 17:00
Ce ținută a purtat Pamela Anderson la nunta fiului cel mic. A optat pentru o rochie lungă cu mâneci | Profimedia Images
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Pamela Anderson a transmis un mesaj emoționant pentru fiul ei cel mic, Dylan Lee, după ce acesta a publicat noi fotografii de la nunta sa cu Paula Bruss.

Ce ținută a purtat Pamela Anderson la nunta fiului cel mic

Dylan și Paula s-au căsătorit într-o vilă privată din Saint-Tropez, pe Coasta de Azur, la doi ani după ce s-au logodit. Actrița a declarat anterior pentru Vogue că momentul în care și-a văzut fiul logodindu-se a fost unul extrem de emoționant.

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Vedeta din Baywatch este o mamă mândră. Fiul ei cel mic, Dylan Jagger Lee, s-a căsătorit cu Paula Bruss în Saint-Tropez, potrivit Vogue. Pe 5 iulie, Dylan, în vârstă de 28 de ani, a publicat pe Instagram imagini de la ceremonie, însoțite de mesajul: „Iubirea vieții mele. ❤️”

În secțiunea de comentarii, Pamela Anderson, în vârstă de 59 de ani, le-a transmis o urare plină de afecțiune mirilor.

„Cel mai dulce cuplu. O potrivire atât de prețioasă. Vă binecuvântez pe amândoi în această călătorie nebună și imprevizibilă. Vă iubesc. Mama. 🤍”, a scris actrița.

Anterior, Pamela mărturisise pentru Vogue că a fost copleșită de emoții pentru ziua nunții fiului său, arată acest site.

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„Sunt atât de fericită pentru Dylan și atât de entuziasmată să-l văd pornind în această nouă etapă a vieții. Uneori mă surprind lacrimile – lacrimi de fericire. Dar, așa cum spunea Khalil Gibran, «Noi, părinții, suntem arcul din care viața își ia zborul».”

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Dylan, director de brand la Sonsie Skin, și Paula, designer de interior, și-au unit destinele într-o ceremonie intimă organizată într-o vilă privată din Les Parcs, Saint-Tropez, chiar locul unde s-au logodit în iulie 2024.

La nuntă au fost prezenți părinții mirelui, Pamela Anderson și Tommy Lee, dar și fratele său mai mare, Brandon Thomas Lee, în vârstă de 30 de ani.

Dylan a descris ceremonia drept „liniștită și plină de emoție”.

„Să-mi văd frumoasa soție mergând spre altar și să-mi rostesc jurămintele în mijlocul celei mai frumoase grădini cu flori sălbatice a fost un vis devenit realitate”, a spus el.

Ce ținute au purtat mirii

Mireasa a purtat o rochie creată de Fernando Garcia pentru Oscar de la Renta. Potrivit revistei Vogue, Paula, mama sa și Pamela Anderson au colaborat cu echipa casei de modă pentru realizarea ținutei, inspirându-se din cinematografia franceză clasică, filmul „Marie Antoinette” al Sofiei Coppola, Audrey Hepburn din Funny Face și din colecții de arhivă ale brandului.

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Și Pamela Anderson a ales o creație Oscar de la Renta – o rochie personalizată din brocart, într-o nuanță de muștar, completată de o pelerină scurtă. Dylan a purtat un costum creat special pentru el de Genuardi.

Mirele a declarat că el și Paula au simțit „o fericire pură” în ziua în care au devenit soț și soție.

„Privind în jur și văzând toți oamenii pe care îi iubim adunați în același loc a fost copleșitor în cel mai frumos mod posibil. În aer pluteau atât de multă iubire și entuziasm”, a spus el.

Cu puțin timp înainte de nunta fiului său, Pamela Anderson și-a sărbătorit și ziua de naștere, pe 1 iulie, când a împlinit 59 de ani. Cu această ocazie, actrița a publicat pe Instagram imagini din vacanța petrecută în Franța, surprinzând plimbări prin parc, pe străzile unui sat pitoresc și pe malul mării.

În descrierea postării, ea a scris: „Vă mulțumesc pentru toate urările frumoase de ziua mea. Fie ca toate visele voastre să se împlinească și astăzi. Cu drag, P.”

Dylan i-a răspuns în comentarii cu un mesaj la fel de emoționant: „La mulți ani celei mai bune mame din lume! Te iubesc foarte, foarte mult! ❤️”

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