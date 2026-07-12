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Simona Halep, alături de iubitul milionar la Wimbledon. Cei doi, fotografiați lângă Kate Middleton

Simona Halep, surprinsă la Wimbledon alături de Dorin Mateiu. Cine este afaceristul despre care se spune că i-ar fi cucerit inima

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 11:31 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 11:34
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Simona Halep, alături de iubitul milionar la Wimbledon. Cei doi, fotografiați lângă Kate Middleton | Profimedia Images
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Simona Halep a atras atenția la finala feminină de la Wimbledon, unde și-a făcut apariția în tribune alături de omul de afaceri Dorin Mateiu.

Simona Halep, alături de iubitul milionar la Wimbledon

Fosta lideră mondială WTA a fost fotografiată în loja oficială, iar imaginile au alimentat din nou speculațiile privind o posibilă relație între cei doi.

Halep și Dorin Mateiu au urmărit împreună meciul dintre Karolina Muchova și Linda Noskova, ocupând locuri chiar în spatele prințesei Kate Middleton. Apariția lor nu a trecut neobservată, mai ales că este una dintre puținele ocazii în care cei doi au fost surprinși împreună la un eveniment de asemenea amploare.

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Deși nici Simona Halep și nici Dorin Mateiu nu au comentat zvonurile legate de viața lor personală, nu este pentru prima dată când sunt văzuți unul în compania celuilalt. În ultimele luni, cei doi au mai fost fotografiați împreună, ceea ce a alimentat informațiile potrivit cărora ar forma un cuplu. Cu toate acestea, fosta campioană a preferat să își păstreze discreția și nu a făcut declarații despre presupusa relație.

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Dorin Mateiu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România. Acesta și-a construit averea în industria alimentară și este supranumit de mulți „Regele Mezelurilor”, datorită companiei pe care o deține în domeniul procesării cărnii. Afacerea, înființată în anul 2002, s-a dezvoltat constant și a ajuns să distribuie produse la nivel național, având peste 1.300 de angajați.

Cine este Dorin Mateiu

Pe lângă activitatea din industria alimentară, Dorin Mateiu are investiții importante și în sectorul imobiliar. Potrivit informațiilor publicate de diverse clasamente de business, averea sa este estimată la aproximativ 70 de milioane de euro, ceea ce îl plasează printre cei mai bogați antreprenori din România.

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Un alt aspect care a atras atenția este diferența de vârstă dintre cei doi. Simona Halep are 33 de ani, în timp ce Dorin Mateiu este cu aproximativ 24 de ani mai în vârstă decât fosta sportivă. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu a confirmat oficial că ar avea o relație.

În ceea ce privește viața sentimentală a Simonei Halep, aceasta a fost căsătorită cu omul de afaceri Toni Iuruc. Cei doi s-au căsătorit civil în 2021 și aveau programată nunta religioasă pentru anul următor. Totuși, în septembrie 2022 au decis să divorțeze, punând capăt mariajului după mai puțin de un an.

De atunci, Simona Halep a fost extrem de rezervată în ceea ce privește viața sa privată. Apariția de la Wimbledon alături de Dorin Mateiu a readus însă în prim-plan zvonurile despre o posibilă poveste de dragoste, chiar dacă, până în acest moment, informațiile nu au fost confirmate de cei doi.

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