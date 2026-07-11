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Cornelia, dansatoarea maneliștilor, apariție surprinzătoare în costum de baie. Cum s-a afișat la pisicină: „Nu îmbătrânește deloc”

Cornelia, dansatoarea maneliștilor, i-a surprins recent pe fani cu apariția sa în costum de baie. Cea care în anii 2000 făcea furori cu dansurile ei pe muzică de petrecere își menține silueta și energia. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Iulie 2026, 12:00 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 16:47
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Cornelia, dansatoarea maneliștilor, apariție surprinzătoare în costum de baie | Facebook
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Celebra dansatoare de manele din anii 2000, Cornelia Mazilu, s-a afișat recent la piscină, alături de soțul ei. Cei care o știu de pe vremea când dansa în clipurile maneliștilor, au remarcat că dansatoarea este la fel de frumoasă și la 57 de ani.

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Cum arată Cornelia, dansatoarea maneliștilor, în costum de baie la 57 de ani

„Doamneee cât de frumoasă ai rămas, Cornelia”, „Minunat de frumoasă ca întotdeauna. Nu îmbătrânește deloc” , „Anii trec și dumneavoastră tot o zeiță sunteți”, „Ce bine arătați! Parcă timpul nu a trecut pentru Dvs. A stat pe loc! Sunteți aceeași persoană pe care o știm de ani de zile!”, sunt câteva dintre comentariile primite de Cornelia în dreptul imaginilor de la piscină.

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În anii 2000, Cornelia era renumită pentru costumele mulate cu fel și fel de paiete, franjuri și pietre, însă cel mai mult atrăgea atenția cu privirea sa. Genele lungi, pline cu rimel, uimeau pe toată lumea, iar mișcările de dans veneau la pachet cu tot look-ul ei extravagant.

Cum a devenit dansatoare Cornelia și cum și-a cunoscut soțul

Cornelia a povestit la Acces Direct că început să danseze la 3 ani, când tatăl său a învățat-o primii pși de horă.

„Dansez de când eram micuță. Tatăl meu a dansat și el în tinerețe. Apoi a avut o altă meserie. Când aveam trei ani, mă învăța primii pași de dans. M-a dus la balet. Apoi, când am crescut mai mare, mama a vrut să mă fac asistentă, la fel ca ea, dar mie nu îmi plăcea, pentru că îmi era foarte frică de sânge, de ace… Am terminat Școala Populară de Artă, cu media zece, am o diplomă de maestru coregraf în dans popular.

Mama, la un moment dat, nu mă mai lăsa să merg să dansez. Ca să o împac, am făcut liceul economic 4, cofetar-bucătar. Tot cu media zece am luat diploma de maestru bucătar-cofetar și apoi diploma de coregraf. Am dat concurs la Ansamblul Rapsodia Română, unde am fost vreo 30 de fete. Din 30, am luat două”, a povestit Cornelia.

Celebrea dansatoare a menliștilor a povestit și cum și-a cunoscut soțul.

Cornelia, dansatoarea maneliștilor
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„Soțul meu m-a cunoscut la Ansamblul Rapsodia Română, pe scenă. Dansam, aveam spectacol. O piesă de teatru cu Romică Țociu, iar el era în sală cu un coleg al meu. I-a spus să mă cheme, că îi place de min. I-am spus că u nu vin și dacă vrea să vină, să vină. A venit după mine, mi-a spus că îi plac de mine, venea în fiecare zi și mă aștepta la Ansamblul Rapsodia, în fiecare seară. Am vorbit doi ani, dar doi ani nu s-a atins de mine, pentru că eu am vrut să intru fată mare în biserică. Abia după nuntă! Așa m-a educat mama. A avut răbdare, pentru că m-a iubit și mă iubește în continuare”, povestea Cornelia la Antena 1, în urmă cu mai mulți ani.

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