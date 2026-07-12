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Super Neatza. World Cup News 2026: Norvegia - Anglia 1-2 și Argentina - Elveția 3-1

Ediția din 12 iulie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Pregătește-te pentru cel mai așteptat eveniment sportiv al planetei! Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY. Cele mai bune naționale din lume se înfruntă pentru titlul suprem, iar tu ai loc în primul rând la fiecare fază spectaculoasă, fiecare gol decisiv și fiecare moment de geniu.
Duminica, 12.07.2026, 16:30
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Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ținutele All White, inspirație pentru zilele de vară

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Ținutele All White, inspirație pentru zilele de vară

Logo show Duminica, 12.07.2026, 16:42 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Lavinia Ghiță, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Lavinia Ghiță, câștigătorul zilei

Logo show Duminica, 12.07.2026, 16:37 Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Logo show Duminica, 12.07.2026, 16:36 Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Robert-Dumitru Pilca

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Robert-Dumitru Pilca

Logo show Duminica, 12.07.2026, 16:34 Alvarez înscrie superb în vinclu, Argentina trece din nou în avantaj (min. 112) | Argentina - Elveția

Alvarez înscrie superb în vinclu, Argentina trece din nou în avantaj (min. 112) | Argentina - Elveția

Duminica, 12.07.2026, 06:20 Dan N’Doye egalează pentru Elveția după o combinație superbă în careu (min. 67) | Argentina - Elveția

Dan N’Doye egalează pentru Elveția după o combinație superbă în careu (min. 67) | Argentina - Elveția

Duminica, 12.07.2026, 05:35 Mac Allister înscrie după centrarea lui Messi din corner (min. 10) | Argentina - Elveția

Mac Allister înscrie după centrarea lui Messi din corner (min. 10) | Argentina - Elveția

Duminica, 12.07.2026, 04:10 Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) | Norvegia - Anglia

Jude Bellingham egalează spectaculos pentru Anglia după o cursă superbă în careu (min. 45) | Norvegia - Anglia

Duminica, 12.07.2026, 01:00 Andreas Schjelderup marchează spectaculos, iar Norvegia preia conducerea (min. 36) | Norvegia - Anglia

Andreas Schjelderup marchează spectaculos, iar Norvegia preia conducerea (min. 36) | Norvegia - Anglia

Duminica, 12.07.2026, 00:00 GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia

GOL! Merino a trimis mingea în plasă după eroarea a lui Lammens | Spania - Belgia

Sambata, 11.07.2026, 00:00 GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia

GOL! De Ketelaere a înscris cu o lovitură de cap | Spania - Belgia

Vineri, 10.07.2026, 23:00 GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania - Belgia

GOL! Fabian Ruiz a trimis mingea în plasă, după ce Courtois a respins în față | Spania - Belgia

Vineri, 10.07.2026, 22:35
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