Câți bani face Ileana Sterp din mediul online. Suma impresionantă încasată de sora lui Culiță Sterp într-un singur an

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, a făcut declarații despre veniturile sale din online din ultima perioadă.

Sora lui Culiță Sterp este una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din România, având aproximativ 450.000 de urmăritori pe Instagram, potrivit Libertatea.

Succesul pe care Ileana Sterp îl are ca influencer a venit treptat, iar un rol important l-a avut chiar fratele ei.

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Câți bani câștigă Ileana Sterp din mediul online: „Culiță a devenit cunoscut și ne-a tras pe toți după el”

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Ileana Sterp obține venituri din proiectele din mediul online, dar și din alte investiții, printre care se numără și o pensiune.

Potrivit Cancan, citat de sursa menționată mai sus, firma deținută de Ileana Sterp a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani. În anul 2023, cifra de afaceri era de aproximativ 458.000 de lei. În 2025, în schimb, aceasta a depășit 1,23 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 243.000 de euro.

„Fratele meu, Culiță, a început să posteze în online și a devenit cunoscut, iar ne-a tras pe toți după el, fără să vrem. Veneau urmăritorii pe paginile noastre și noi nu știam ce se întâmplă, nu știam cu ce se mănâncă treaba asta. Ulterior, o prietenă foarte bună mi-a explicat ce înseamnă social media și, datorită ei, am început să fac din asta un job”, a dezvăluit Ileana Sterp, în cadrul unui interviu, citată de Libertatea.

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Ce afacere pregătește Ileana Sterp: „Am avut multe impedimente”

Deși și-a construit o carieră de succes în mediul online, Ileana Sterp pregătește un nou pas important în afaceri. Sora lui Culiță Sterp a dezvăluit că vrea să deschidă un restaurant în Hunedoara, un proiect în care investește timp, bani și multă încredere.

Cu toate acestea, decizia nu a fost privită cu entuziasm de toată lumea. Din contră, spune ea, că s-a lovit de reticența celor din jur, mulți încercând să o convingă să renunțe înainte de a începe. Cu toate acestea, Ileana Sterp nu s-a lăsat descurajată.

„Vreau să deschid un restaurant în Hunedoara și am avut așa multe impedimente. Toată lumea: <<Deschizi în Hunedoara, oare nu o să meargă?>> și am zis: <<Dacă aveți ceva constructiv să îmi spuneți, vă rog să îmi spuneți! Dacă nu, vă rog să țineți pentru voi, că nu vreau să aud!>>”, a declarat Ileana Sterp, citată de b1tv.ro.