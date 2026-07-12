Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Câți bani face Ileana Sterp din mediul online. Suma impresionantă încasată de sora lui Culiță Sterp într-un singur an

Câți bani face Ileana Sterp din mediul online. Suma impresionantă încasată de sora lui Culiță Sterp într-un singur an

Ileana Sterp, sora lui Culiță Sterp, a făcut declarații despre veniturile sale din online din ultima perioadă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 12 Iulie 2026, 11:03 | Actualizat Duminica, 12 Iulie 2026, 11:30
Câți bani a făcut Ileana Sterp din mediul online într-un singur an. Suma impresionantă încasată de sora lui Culiță Sterp | Captură Instagram
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Sora lui Culiță Sterp este una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut din România, având aproximativ 450.000 de urmăritori pe Instagram, potrivit Libertatea.

Succesul pe care Ileana Sterp îl are ca influencer a venit treptat, iar un rol important l-a avut chiar fratele ei.

Citește și: Ileana Sterp a rupt tăcerea după zile întregi de speculații! Anunțul făcut despre căsnicia ei cu Daniel Aloman: „Da, e adevărat”

Câți bani câștigă Ileana Sterp din mediul online: „Culiță a devenit cunoscut și ne-a tras pe toți după el”

Articolul continuă după reclamă

Ileana Sterp obține venituri din proiectele din mediul online, dar și din alte investiții, printre care se numără și o pensiune.

Potrivit Cancan, citat de sursa menționată mai sus, firma deținută de Ileana Sterp a înregistrat o creștere spectaculoasă în ultimii ani. În anul 2023, cifra de afaceri era de aproximativ 458.000 de lei. În 2025, în schimb, aceasta a depășit 1,23 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 243.000 de euro.

„Fratele meu, Culiță, a început să posteze în online și a devenit cunoscut, iar ne-a tras pe toți după el, fără să vrem. Veneau urmăritorii pe paginile noastre și noi nu știam ce se întâmplă, nu știam cu ce se mănâncă treaba asta. Ulterior, o prietenă foarte bună mi-a explicat ce înseamnă social media și, datorită ei, am început să fac din asta un job”, a dezvăluit Ileana Sterp, în cadrul unui interviu, citată de Libertatea.

Citește și: Ileana Sterp, despre complicațiile apărute la nașterea băiețelului ei. Ce a dezvăluit sora lui Culiță abia acum

Ce afacere pregătește Ileana Sterp: „Am avut multe impedimente”

Deși și-a construit o carieră de succes în mediul online, Ileana Sterp pregătește un nou pas important în afaceri. Sora lui Culiță Sterp a dezvăluit că vrea să deschidă un restaurant în Hunedoara, un proiect în care investește timp, bani și multă încredere.

Cu toate acestea, decizia nu a fost privită cu entuziasm de toată lumea. Din contră, spune ea, că s-a lovit de reticența celor din jur, mulți încercând să o convingă să renunțe înainte de a începe. Cu toate acestea, Ileana Sterp nu s-a lăsat descurajată.

„Vreau să deschid un restaurant în Hunedoara și am avut așa multe impedimente. Toată lumea: <<Deschizi în Hunedoara, oare nu o să meargă?>> și am zis: <<Dacă aveți ceva constructiv să îmi spuneți, vă rog să îmi spuneți! Dacă nu, vă rog să țineți pentru voi, că nu vreau să aud!>>”, a declarat Ileana Sterp, citată de b1tv.ro.

Ce ținută a purtat Pamela Anderson la nunta fiului cel mic. A optat pentru o rochie lungă cu mâneci...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep, alături de noul iubit, în loja regală şi nu s-a abţinut. Reacţia care spune totul Fiul lui Ion Ţiriac a văzut-o pe Simona Halep, alături de noul iubit, în loja regală şi nu s-a abţinut. Reacţia care spune totul
Observatornews.ro Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării
Antena 3 Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară
SpyNews Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată
O insulă, opt iubiți-problemă și o misiune: să se schimbe. Noul reality show Olivia Attwood's Bad Boyfriends e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 O insulă, opt iubiți-problemă și o misiune: să se schimbe. Noul reality show Olivia Attwood's Bad Boyfriends e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Ce ținută a purtat Pamela Anderson la nunta fiului cel mic. A optat pentru o rochie lungă cu mâneci
Ce ținută a purtat Pamela Anderson la nunta fiului cel mic. A optat pentru o rochie lungă cu mâneci
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cornelia, dansatoarea maneliștilor, apariție surprinzătoare în costum de baie. Cum s-a afișat la pisicină: „Nu îmbătrânește deloc”
Cornelia, dansatoarea maneliștilor, apariție surprinzătoare în costum de baie. Cum s-a afișat la pisicină:...
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora
Fiul actriței Gabriela Spanic a împlinit 18 ani. Cum l-a sărbătorit protagonista din La Usurpadora Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai... Elle
Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată
Pe cine a ales Giulia să-i fie domnișoară de onoare. Claudia, vizibil deranjată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe jumătate în afară
Un geam al unui avion Ryanair care zbura spre Munchen s-a spart în timpul zborului. Un pasager a fost tras pe... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
O nouă lovitură pentru Ilie Bolojan! Curtea Constituțională a decis să elimine o discriminare majoră din Legea salarizării!
O nouă lovitură pentru Ilie Bolojan! Curtea Constituțională a decis să elimine o discriminare majoră din Legea... BZI
A apărut al 5-lea contract încheiat de ministerul condus de Pîslaru cu firma înființată de Pîslaru
A apărut al 5-lea contract încheiat de ministerul condus de Pîslaru cu firma înființată de Pîslaru Jurnalul
Spectacol total la Mondial: Franța zboară în semifinale după un meci de poveste
Spectacol total la Mondial: Franța zboară în semifinale după un meci de poveste Kudika
Doliu imens în lumea fotbalului! Un titular de la Cupa Mondială 2026 s-a stins la doar 25 de ani
Doliu imens în lumea fotbalului! Un titular de la Cupa Mondială 2026 s-a stins la doar 25 de ani Redactia.ro
Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării
Locul din România unde vacanța costă doar 100 de lei pe zi. Turiștii îl preferă în locul mării Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult
Cum să-l înveți pe copil să își facă prieteni fără să intervii prea mult DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x