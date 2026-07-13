Ce avere a lăsat în urmă actorul din Jurassic Park. Sam Neill a murit

Sam Neill, actorul care l-a interpretat pe Dr. Alan Grant în Jurassic Park, a murit la vârsta de 78 de ani. Iată cum și-a construit cariera și ce avere a lăsat în urmă.

Veste tragică pentru fanii seriei Jurassic Park. Unul dintre cei mai îndrăgiți actori ai francizei s-a stins din viață în mod neașteptat. Sam Neill a murit la vârsta de 78 de ani, iar familia sa a fost cea care a făcut publică vestea.

Sam Neill a murit

„Cu imensă tristețe, familia extinsă a lui Sam Neill anunță trecerea sa în neființă, luni, 13 iulie, la Sydney, Australia. Pierderea a fost bruscă și neașteptată, dar suntem recunoscători că Sam nu mai suferea de cancer. Dorim să ne exprimăm profunda recunoștință față de personalul Spitalului Privat St. Vincent pentru îngrijirea extraordinară oferită. Mai multe detalii vor fi comunicate ulterior, însă, deocamdată, în numele familiei, vă rugăm să le respectați intimitatea în această perioadă de durere”, se arată în comunicatul transmis de familie.

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Potrivit presei internaționale, Sam Neill a fost înconjurat de cei dragi în ultimele sale clipe de viață.

Actorul a dezvăluit în martie 2023 că fusese diagnosticat cu un „tip agresiv de limfom non-Hodgkin”. După mai multe tratamente, inclusiv terapia cu celule CAR-T, acesta anunțase, în aprilie 2026, că boala intrase în remisie. În comunicatul familiei se precizează că actorul „nu mai avea cancer”, iar decesul său a fost unul „brusc și neașteptat”.

Cum și-a început Sam Neill cariera

Deși este considerat unul dintre cei mai cunoscuți actori ai Noii Zeelande, Sam Neill s-a născut în 1947, în comitatul Tyrone, Irlanda de Nord.

Tatăl său, originar din Noua Zeelandă, era ofițer în Garda Irlandeză și era staționat în Omagh în momentul nașterii actorului.

„M-am născut în Omagh, am locuit în Armagh, iar locul meu preferat era plaja Tyrella. Cred că acolo am crescut”, declara Neill pentru BBC, în 2012.

La vârsta de șapte ani s-a mutat împreună cu familia în Noua Zeelandă, însă s-a întors la rădăcinile sale în 2013, când a fost distribuit în rolul șefului poliției din Belfast în serialul Peaky Blinders. Actorul povestea atunci că accentul nord-irlandez fusese „eliminat” în anii petrecuți în Noua Zeelandă și că a apelat la prietenii săi, James Nesbitt și Liam Neeson, pentru a-l redobândi.

Consacrarea internațională a venit în 1993, odată cu rolul Dr. Alan Grant din Jurassic Park, unul dintre cele mai de succes filme din istorie. În același an a jucat și în The Piano, filmul regizat de Jane Campion, premiat cu Palme d'Or la Festivalul de la Cannes.

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Sam Neill a avut zeci de roluri în film și televiziune, dar s-a remarcat și ca antreprenor, dezvoltând o podgorie de succes în Noua Zeelandă.

Ce avere a lăsat în urmă Sam Neill

Potrivit estimărilor publicate de presa internațională, averea lui Sam Neill era evaluată, la momentul morții sale, la aproximativ 18-20 de milioane de dolari.

Cea mai mare parte a averii sale provenea din cariera cinematografică și de televiziune, dar și din afacerea viticolă pe care a dezvoltat-o în Noua Zeelandă. De-a lungul anilor, actorul a investit în domeniul Craggy Range și în propria podgorie, Two Paddocks.

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Astfel, averea lăsată în urmă de Sam Neill reflectă atât succesul său remarcabil în industria cinematografică, cât și investițiile realizate în afara platourilor de filmare.