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Super Neatza. Ce opțiuni de creditare avem pentru prima locuinţă

Ediția din 5 octombrie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Claudiu Trandafir, expert în credite ne spune cum alegem creditul ipotecar.
Luni, 05.10.2026, 09:29
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Super Neatza. De ce dispare motivația copiilor după prima lună de şcoală şi cum o păstrăm vie

Super Neatza. De ce dispare motivația copiilor după prima lună de şcoală şi cum o păstrăm vie

Logo show Luni, 05.10.2026, 10:52 Super Neatza. La multi ani, Laura!

Super Neatza. La multi ani, Laura!

Logo show Luni, 05.10.2026, 09:32 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Pentru nativii Gemenii sunt binedispuși

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Pentru nativii Gemenii sunt binedispuși

Logo show Luni, 05.10.2026, 09:31 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Soare şi temperaturi în creştere

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Soare şi temperaturi în creştere

Logo show Luni, 05.10.2026, 09:11 Asia Express 2026. Alexuc și Torje, super avantaj după victoria la amuletă! Pot folosi mașina de producție

Asia Express 2026. Alexuc și Torje, super avantaj după victoria la amuletă! Pot folosi mașina de producție

Logo show Duminica, 04.10.2026, 23:30 Asia Express 2026. Victorie pentru Torje și Alexuc! Cei doi câștigă amuleta de 1.000 de euro

Asia Express 2026. Victorie pentru Torje și Alexuc! Cei doi câștigă amuleta de 1.000 de euro

Logo show Duminica, 04.10.2026, 23:30 Asia Express 2026. Alexuc și Torje, față în față cu Maya și Mirela! Cele două echipe, în jocul de amuletă

Asia Express 2026. Alexuc și Torje, față în față cu Maya și Mirela! Cele două echipe, în jocul de amuletă

Logo show Duminica, 04.10.2026, 23:15 Asia Express 2026. Clasament strâns la Asia Express! Cele două echipe care au ajuns primele la Irina Fodor

Asia Express 2026. Clasament strâns la Asia Express! Cele două echipe care au ajuns primele la Irina Fodor

Logo show Duminica, 04.10.2026, 23:10 Asia Express 2026. Patru bocitoare și multe lacrimi! Concurenții au de îndeplinit o tradiție veche de peste 800 de ani

Asia Express 2026. Patru bocitoare și multe lacrimi! Concurenții au de îndeplinit o tradiție veche de peste 800 de ani

Logo show Duminica, 04.10.2026, 23:10 Asia Express 2026. Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, cu pălării tradiționale chinezești! Cu greu găsesc mașină la autostop

Asia Express 2026. Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, cu pălării tradiționale chinezești! Cu greu găsesc mașină la autostop

Logo show Duminica, 04.10.2026, 22:16 Asia Express 2026. Abacul chinezesc le dă bătăi de cap concurenților! Cum au reușit să rezolve calculele

Asia Express 2026. Abacul chinezesc le dă bătăi de cap concurenților! Cum au reușit să rezolve calculele

Logo show Duminica, 04.10.2026, 22:11 Asia Express 2026. Irina Fodor, apariție spectaculoasă la Asia Express! A coborât dintr-un balon cu aer cald

Asia Express 2026. Irina Fodor, apariție spectaculoasă la Asia Express! A coborât dintr-un balon cu aer cald

Logo show Duminica, 04.10.2026, 22:05
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