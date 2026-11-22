Ioana Grama trăiește așa cum a visat! Influencerița duce o viață ca în filme, având succes din toate punctele de vedere. Locuința pe care și-a achiziționat-o în urmă cu cuvea timp, după divorțul de tatăl fetiței sale, arată impresionant, iar mai jos, veți regăsi mai multe detalii.

Ioana Grama se bucură de un stil de viață la care mulți doar visează, iar locuința sa este o dovadă a gusturilor sale rafinate.

Influencerița locuiește într-un penthouse amenajat într-un stil modern și elegant, în care fiecare detaliu pare atent ales. Imaginile din interiorul locuinței dezvăluie un spațiu generos, decorat în nuanțe calde, cu mobilier sofisticat și zone amenajate astfel încât să îmbine confortul cu eleganța.

Ioana Grama are o locuință de vis! Cum este amenajat penthouse-ul influenceriței

Unul dintre spațiile care atrag atenția este bucătăria, amenajată într-un stil minimalist, cu mobilier în tonuri deschise și finisaje cu aspect de marmură.

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Insula generoasă ocupă un loc central și este completată de scaune elegante, în nuanțe neutre. Deasupra acesteia se află corpuri de iluminat suspendate, care contribuie la atmosfera modernă a încăperii.

Nici zona de living nu este mai prejos. Aceasta păstrează aceeași linie cromatică, bazată pe bej, crem și tonuri naturale de lemn. Canapeaua, mobilierul discret și decorațiunile atent alese completează un decor aerisit, în care simplitatea pare să fie elementul-cheie. Florile decorative și obiectele de design adaugă mici accente de culoare.

Dressingul, unul dintre spațiile care ies în evidență

Un alt colț al locuinței care atrage privirile este dressingul. Ioana Grama pare să aibă la dispoziție un spațiu generos pentru colecția sa de haine, încălțăminte, genți și accesorii.

Rafturile iluminate pun în valoare piesele vestimentare și gențile de designer, iar ochelarii de soare și accesoriile sunt organizate astfel încât să fie ușor accesibile.

Dormitorul păstrează atmosfera intimă și relaxantă din restul penthouse-ului. Draperiile ample, perdelele vaporoase, mobilierul în nuanțe neutre și textilele în culori calde transformă încăperea într-un spațiu destinat relaxării.

Din imaginile surprinse în locuință se poate observa că influencerița a mizat pe un design contemporan, fără elemente încărcate, dar cu detalii care transmit eleganță. De la bucătăria spațioasă până la dressingul în care accesoriile ocupă un loc important, penthouse-ul reflectă un stil de viață confortabil și atent construit.

Ce spunea influencerița despre imobil

Ioana Grama și-a achiziționat penthouse-ul în valoare de 320.000 de euro în urmă cu câțiva ani, după divoțul de Alex Tăgurean.

Locuința se află în Cluj, însă acest lucru nu o împiedică pe creatoarea de conținut să își rezolve treburile oriunde în țară.

Atunci când și-a cumpărat casa, șatena a mărturisit că simte că își trăiește visul cu ochii, deoare mereu și-a dorit să aibă un astfel de imobil.

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