Superluna din 24 noiembrie 2026 aduce schimbări pentru zodii, plus un spectacol astronomic inedit care va lumina cerul.

Superluna poate avea un impact semnificativ asupra mai multor zodii | Shutterstock

Luna Plină din noiembrie, cunoscută SUA drept Luna Castorului, va fi mai aproape de Pământ decât de obicei.

Potrivit astrologilor, acest fenomen va aduce numeroase surprize și pentru zodii, unele dintre ele simțind impactul mai profund.

Superluna apare de doar câteva ori pe an și reprezintă o ocazie inedită să admiri cerul, când satelitul natural al Pământului pare mai mare.

Dar puțini știu exact ce cauzează acest fenomen apreciat în întreaga lume.

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Superluna din 24 noiembrie 2026 aduce schimbări pentru zodii

Potrivit Star Walk, poți admira Luna Plină începând cu ora 14:53 UTC, adică 16:53, ora României, pe 24 noiembrie. Discul lunar pare complet luminat de pe 23 până pe 25 noiembrie, însă, așa că te poți bucura de fenomen mai mult timp.

Farmers’ Almanac recomandă serile de luni, 23 noiembrie, și marți, 24 noiembrie, ca fiind cele mai bune pentru a admira Superluna.

Momentul în care Luna se află aproape de orizont e și cel mai spectaculos. Atunci poate să pară mai mare decât este, din cauza unei iluzii optice. Poate căpăta și o nuanță gălbuie sau portocalie, deoarece lumina ei străbate un strat mai gros de atmosferă.

O Superlună e o Lună Plină care are loc în momentul în care satelitul nostru se află în punctul cel mai apropiat de Pământ de pe orbita sa sau foarte aproape de acesta, potrivit BBC. Pe 24 noiembrie, distanța va fi de aproximativ 360.768 de kilometri.

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O Lună Plină aflată la distanța medie, de 384.400 de kilometri. Superluna va apărea de aproximativ 6.5% mai mare și 13.5% mai luminoasă, susțin experții.

Aceasta e a 2-a Superlună din 2026, după cea din 3 ianuarie. Vor urma Superluni și în decembrie și ianuarie 2027.

Denumirea de Luna Castorului are 2 explicații, potrivit Farmers’ Almanac. Fie trimite la perioada în care castorii își termină adăposturile și barajele înainte ca pământul să înghețe, fie la debutul sezonului de vânătoare, când blana animalelor era cea mai deasă. Există și alte denumiri, precum Luna Înghețului sau Luna Negustorilor.

Ce zodii vor avea parte de surprize până la finalul anului

În astrologie, Luna se va afla la 2 grade în Gemeni, în opoziție cu Soarele din Săgetător, potrivit Cafe Astrology. Din punct de vedere astronomic, Luna se va afla de fapt în constelația Taurului, dar astrologia folosește un alt sistem.

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Un detaliu important pentru astrologi e prezența lui Uranus foarte aproape de Lună. Potrivit Cafe Astrology, această aliniere poate aduce surprize și dezvăluiri în această perioadă. Sfatul e să nu ne grăbim cu deciziile definitive, pentru că emoțiile s-ar putea să nu fie încă pe deplin raționale.

Berbec

Berbecii sunt sfătuiți să își facă ordine în mesaje și să răspundă înainte de decembrie. O veste de la un frate, o soră sau un vecin le-ar putea schimba planurile, iar subiectul banilor ar putea ajunge un subiect de discuție important.

Gemeni

Pentru nativii acestei zodii, aceasta e cea mai importantă Lună Plină din 2026, scrie Farmers’ Almanac. Ei ar putea ajunge în centrul atenției, iar lucrurile ar putea începe să se miște mai ușor. Nu e exclusă atingerea unei etape importante, pe plan personal sau profesional, adesea împreună cu un partener apropiat.

Rac

Racii au nevoie de odihnă și de timp pentru a-și reface energia. Somnul mai lung, o rutină nouă și identificarea lucrurilor care îi epuizează i-ar putea ajuta. Ar putea fi și un moment bun pentru a lucra singuri la un proiect pe termen lung.

Fecioară

Cariera și imaginea publică trec pe primul plan. Fecioarele ar putea primi un premiu, o evaluare favorabilă sau un contract, iar discuțiile despre un loc de muncă sunt avantajate. În același timp, s-ar putea simți atrase de călătorii sau de un proiect intelectual.

Săgetător

Urmează o perioadă încărcată la serviciu, cu accent pe productivitate. E un moment bun pentru a analiza echilibrul dintre muncă și viața personală și pentru a încheia un proiect. Cei care își caută un loc de muncă sunt îndemnați să aplice acum. În plus, trebuie să acorde mai multă atenție pentru sănătate, sport și alimentație.

Pești

Peștii se pot aștepta la o curiozitate crescută, cu interes pentru călătorii, studiu și comunicare. E momentul să își revizuiască bugetul de final de an, să achite facturile mici înainte de sărbători și să decidă ce abonamente păstrează în 2027.