Mama lui Adrian de la Mireasa a făcut primele declarații după ce fiul ei a cerut-o în căsătorie pe Maria, la Madrid. Ce a mărturisit Simona despre logodna celor doi.

Mama lui Adrian de la Mireasa, primele declarații după logodna fiului ei cu Maria | Antena 1

Simona, mama lui Adrian, a reacționat după ce fiul ei a cerut-o în căsătorie pe Maria, în timpul escapadei romantice de la Madrid. Femeia a recunoscut că nu se aștepta ca cei doi să facă acest pas atât de curând și le-a transmis un mesaj emoționant. Ce le-a urat viitorilor miri și cum a primit vestea logodnei.

Mama lui Adrian de la Mireasa, primele declarații după logodna fiului ei cu Maria

Adrian și Maria au făcut un pas important în relația lor. Concurentul de la Mireasa și-a cerut iubita în căsătorie, în timpul escapadei romantice de la Madrid.

Simona, mama tânărului, a avut o primă reacție. Femeia a recunoscut că nu se aștepta ca fiul ei să facă acest pas și le-a transmis celor doi un mesaj emoționant.

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„Felicitări, dragii noștri! Să vă fie logodna începutul unei povești minunate, iar Dumnezeu să vă ocrotească pașii. Ce să vă spun mai mult de atât?”, a spus mama lui Adrian la Mireasa.

Fiul ei nu a rămas fără reacție și i-a mulțumit pentru mesajul transmis.

„Mulțumim, mama”, a răspuns Adrian.

Simona nu se aștepta ca fiul ei să se logodească în casa Mireasa

Mama concurentului a recunoscut că vestea logodnei a fost o surpriză pentru ea. Atunci când Adrian a plecat de acasă pentru a participa la emisiune, acesta îi spusese că își dorește să trăiască o experiență nouă. Nu se gândea că fiul ei va ajunge atât de repede să își ceară iubita în căsătorie.

„Nu mă așteptam să se logodească. Adrian, când a plecat de acasă, a zis că pleacă pentru experiență”, a mărturisit Simona.

Chiar dacă nu a anticipat acest pas, femeia este bucuroasă de alegerea fiului său. Mai mult, aceasta a ținut să le transmită lui Adrian și Mariei că vor avea parte de sprijinul familiei în continuare.

„Suntem bucuroși, le dorim numai bine, tot binele din lume. Să țină minte că o să îi susținem tot timpul”, a mai spus mama lui Adrian.

Așadar, Adrian și Maria au primit și binecuvântarea familiei pentru începutul acestui nou capitol. Logodna celor doi a fost o surpriză pentru mama concurentului, însă bucuria ei este una pe măsură.

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