Duminică, 22 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă îi cinstește pe Sfinții Apostoli Filimon, Arhip, Onisim și Apfia, alături de Sfânta Mucenică Cecilia, și e zi marcată cu cruce neagră în calendar.

Azi sunt sărbătoriți mai mulți sfinți și e și dezlegare la pește | Shutterstock

E o zi fără cruce roșie în calendar, care se află între 2 pomeniri importante și la exact 1 săptămână de la începutul Postului Crăciunului.

Cu o zi înainte, sâmbătă, 21 noiembrie, credincioșii prăznuiesc Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, sărbătoare marcată cu cruce roșie.

Luni, 23 noiembrie, e pomenit Sfântul Cuvios Antonie de la Iezeru Vâlcea, scrie Digi24.

Potrivit Basilica, agenția de știri a Patriarhiei Române, azi e și dezlegare la pește, la fel ca de Ovidenie, care are loc cu 1 zi înainte.

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Cine au fost Sfinții Apostoli Filimon, Arhip, Onisim și Apfia

Cei 4 sfinți aparțin primelor generații de creștini. Ei s-au numărat printre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului, iar ulterior au devenit ucenici ai Sfântului Apostol Pavel. Aceștia au trăit în timpul domniei împăratului Nero, scrie Agerpres.

Filimon și Arhip și-au desfășurat activitatea în cetatea Colose, în vreme ce Onisim a propovăduit la Roma, potrivit Observator. Apfia era soția lui Filimon.

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Numele lui Filimon e legat direct de Noul Testament. Sfântul Pavel i-a adresat o scrisoare, cunoscută drept Epistola către Filimon, în care apare și Onisim. Acesta fusese sclavul lui Filimon și fugise de la stăpânul său. Ajuns la Pavel, s-a convertit la creștinism și a fost trimis înapoi la Filimon.

Apostolii îl mărturiseau pe Hristos la Colose, în Frigia, oraș în care păgânii o cinsteau pe zeița Artemis atunci când au fost prinși. Ei au fost duși înaintea lui Androcle, conducătorul Efesului, care a poruncit să fie bătuți și apoi omorâți. În unele surse, Arhip ar fi fost bătut, apoi înjunghiat de trecători și de copii. Filimon și Apfia au murit uciși cu pietre.

Sfânta Mucenică Cecilia e pomenită de ortodocși și de catolici

Tot pe 22 noiembrie e cinstită Sfânta Mucenică Cecilia, sărbătoare ținută de către ortodocși și de catolici. Biserica Greco-Catolică îi pomenește împreună cu ea pe mucenicii Valerian și Tiburtiu, iar Biserica Romano-Catolică o cinstește ca fecioară și martiră.

Cecilia s-a născut la Roma, într-o familie bogată și respectată. După ce a ascultat propovăduirea Evangheliei, a hotărât să rămână fecioară.

Părinții ei au logodit-o totuși, fără voia ei, cu Valerian, un tânăr dintr-o familie bogată, dar care nu era creștină. În public, Cecilia purta veșminte scumpe și podoabe din aur. Sub ele însă îmbrăca o cămașă aspră din păr. În privat, potrivit scrierilor bisericești, se ruga să fie ferită de căsătorie.

Ce trebuie să știe credincioșii în Postul Crăciunului

Postul Nașterii Domnului a început duminică, 15 noiembrie 2026, și se încheie pe 24 decembrie, inclusiv, în Ajunul Crăciunului. Ultima zi în care s-a mâncat de dulce, Lasătul secului, a fost sâmbătă, 14 noiembrie.

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În aceste săptămâni, credincioșii care țin postul renunță la carne, ouă și lactate. Această duminică marchează începutul celei de-a doua săptămâni de post, dar, potrivit Basilica, e dezlegare la pește.

Luna noiembrie se încheie cu prăznuirea Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, pe 30 noiembrie.