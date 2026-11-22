În noaptea de Sfântul Andrei, există numeroase tradiții menite să aducă noroc și protecție celor care le urmează.

Unele dintre cele mai cunoscute ritualuri din România sunt realizate în noaptea de Sfântul Andrei | Shutterstock

În acest an, Noaptea de Sfântul Andrei cade între duminică, 29 noiembrie, și luni, 30 noiembrie, ziua în care Biserica îl prăznuiește pe Ocrotitorul României.

E una dintre cele mai încărcate nopți din calendarul popular, cu ritualuri de protecție, ghicitori despre anul care vine și încercări de a afla ursitul.

Potrivit Digi24, mulți consideră această noapte un echivalent românesc al Halloween-ului.

Credința populară spune că granița dintre lumea văzută și cea nevăzută dispare, așa că momentul e potrivit pentru a încerca să afli ce aduce viitorul.

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Noaptea de Sfântul Andrei 2026

Sărbătoarea are numeroase denumiri regionale, printre care Sântandrei, Moș Andrei, Andrei cap de iarnă, Undrea, Ziua lupului sau Noaptea Strigoilor, scrie Newsweek.

În tradiția populară, Sfântul Andrei e numit Apostolul Lupilor, denumire legată de prezența sa pe teritoriul geto-dacilor, al căror simbol era lupul.

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Potrivit etnologului Ania Moldoveanu, această noapte e stăpânită de strigoi, moroi și pricolici, dar și de farmece, lupi și credințe legate de moarte și fertilitate, scrie Adevărul. Potrivit acesteia, spiritele morților se încaieră la răscruci și la hotare, iar lupta lor se încheie abia la cântătoarea cocoșilor.

Există mai multe tradiții în această seară, menite să ofere protecție și noroc:

Usturoiul protejează de spirite rele

Cel mai cunoscut obicei de protecție din seara de 29 noiembrie folosește usturoi. Potrivit tradiției, femeile atârnă legături de usturoi și ung cu usturoi porțile, ușile, ferestrele și țarcurile animalelor. Usturoiul e apoi sfințit la biserică și păstrat lângă icoană, pentru a fi folosit la tratarea bolilor, pentru protecție sau chiar pentru a atrage ursitul.

Potrivit lui Moldoveanu, în trecut, se ungeau cu usturoi și ramele ferestrelor și trupul, fruntea, pieptul, spatele și încheieturile, scrie Adevărul.

În unele zone, oamenii acoperă coșul casei, ca să nu le lase strigoilor nicio cale de intrare, scrie ProTV.

Există și alte tradiții menite să țină răul departe. După cină, firimiturile se presără în curte, pentru ca spiritele să găsească hrană afară și să nu încerce să intre în casă. Lângă icoane se aprind candele, iar animalele primesc busuioc sfințit în hrană și aghiazmă în apă.

Ce nu este bine să faci în noaptea de Sfântul Andrei

Există și o listă de interdicții pentru Sfântul Andrei. În această noapte nu e bine să ieși din casă, ca să nu te întâlnești cu lupi sau moroi. Ca lupii să nu se apropie de gospodărie, oamenii evitau să se pieptene, să toarcă, să facă ordine în casă sau în grajd ori să scoată gunoiul. În plus, din această noapte până la Crăciun, femeile nu țes și nu torc.

Se spune că în această noapte lupii vorbesc și dezvăluie secrete. Cine îi aude ar fi atacat de fiare și s-ar transforma în vârcolac. e Sfântul Andrei nu se lucrează în curte, ca lupii să nu atace animalele.

Semne despre anul care vine

Cel mai răspândit ritual de Sfântul Andrei pentru noroc e grâul pus la încolțit. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie, boabele se pun într-un vas cu pământ sau în apă, iar fiecare membru al familiei ar trebui să aibă vasul său.

Vasele se țin la lumină și la căldură, de regulă pe pervaz, și ajung pe masa de Revelion. Dacă grâul crește înalt și des, anul va fi îmbelșugat, cu sănătate și reușite, în timp ce firele scurte și uscate anunță un an mai slab,.

Un alt obicei presupune să pui în apă crănguțe, de obicei de vișin. Dacă înfloresc până la Crăciun, anul care vine va fi rodnic. Unii pun și la încolțit și câte o ceapă pentru fiecare lună a anului. Cepele care putrezesc până la Crăciun anunță luni ploioase, iar cele care încolțesc arată lunile cu prosperitate.

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Chiar și vremea din această noapte era interpretată drept un semn. O noapte senină și caldă prevestea o iarnă blândă, în timp ce cerul întunecat, ninsoarea sau ploaia anunțau o iarnă cu nămeți mari.

Cum îți poți afla ursitul de Sfântul Andrei

Ritualul busuiocului sfințit pus sub pernă e printre cele mai cunoscute din această seară. Potrivit tradiției, ursitul sau ursita apar astfel în vis. Mai există și versiunea cu 41 de boabe de grâu puse sub pernă și cel care fură un bob în vis e ursitul.

În unele zone din România, există obiceiul turtei foarte sărate, mâncate înainte de culcare. Cel care aduce apă în vis devine astfel ursitul.