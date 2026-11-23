Alexandra și Radu de la Mireasa au discutat despre nemulțumirile concurentei legate de Anne. Cei doi au ajuns la o concluzie după ce Simona Gherghe a cerut lămuriri.

Ce se întâmplă între Alexandra și Radu de la Mireasa după discuțiile despre Anne | Antena 1

Situația dintre Alexandra și Radu a fost adusă în discuție la Mireasa, după ce concurenta le-a mărturisit doamnelor Carmen și Elena că o deranjează faptul că partenerul ei vorbește despre Anne. Întrebat de Simona Gherghe despre acest subiect, Radu a oferit explicații, iar cei doi au dezvăluit că au ajuns împreună la o concluzie.

Ce se întâmplă între Alexandra și Radu de la Mireasa după discuțiile despre Anne. La ce concluzie au ajuns

Relația dintre Alexandra și Radu a ajuns din nou în centrul atenției la Mireasa.

Totul a pornit de la nemulțumirile Alexandrei. Aceasta le-a spus doamnelor Carmen și Elena că nu se simte confortabil atunci când Radu vorbește despre Anne. Mai mult, concurenta a lăsat să se înțeleagă că a observat anumite reacții din partea lui atunci când vine vorba despre aceasta.

Articolul continuă după reclamă

Discuțiile au ajuns și în atenția Simonei Gherghe, care a vrut să afle direct de la Radu cum vede lucrurile. Întrebat despre conversațiile pe care le-ar fi avut despre Anne, concurentul a spus că nu își amintește exact când a vorbit despre acest subiect.

„Da. Eu nu îmi aduc aminte când am vorbit efectiv. Nu îmi aduc aminte. Am vorbit atunci cu Belu, iar în gală era amuzant. M-am amuzat. Înainte de discuția cu Belu nu îmi aduc aminte”, a explicat Radu.

Ce a observat Alexandra la Radu când venea vorba despre Anne

La rândul ei, Alexandra a explicat ce anume a deranjat-o. Concurenta a vorbit despre anumite reacții și expresii faciale ale lui Radu, pe care le-a interpretat într-un anumit fel. Totuși, aceasta a recunoscut că este posibil să fi înțeles greșit situația.

„Mereu existau așa grimase. Așa mi s-a părut mie, acum poate mi s-a părut”, a spus Alexandra.

La ce concluzie au ajuns Alexandra și Radu

După ce au fost discutate nemulțumirile Alexandrei, Radu a dezvăluit că a purtat deja o conversație cu fosta sa parteneră. Cei doi au încercat să lămurească situația și au ajuns la o concluzie comună.

Concurentul a spus că, în urma discuției, amândoi au considerat că este mai bine să procedeze într-un anumit fel. Nu a oferit însă mai multe detalii despre hotărârea luată.

„Eu am vorbit cu Alexandra și cred că am ajuns amândoi la o concluzie, că e mai bine așa”, a declarat Radu.

Alexandra a confirmat imediat spusele partenerului său.

„Da”, a răspuns concurenta, dând de înțeles că le e mai bine să fie despărțiți.

Citește și : Radu și Alexandra, mai apropiați după despărțire. Ce a recunoscut concurenta: „Nu mă mai simt sub presiune”