Super Neatza. Cum îmbătrânește părul și cum îl putem proteja
Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. La fel ca pielea, și părul nostru trece printr-un proces natural de îmbătrânire, manifestat nu doar prin albire, ci și prin subțierea firului, pierderea volumului sau deshidratare. Dr. Iulia Roșu, medic dermatolog, explică mecanismele din spatele îmbătrânirii capilare, rolul geneticii și al factorilor externi (stres, alimentație, poluare), dar și cum putem încetini acest proces.
Luni, 15.06.2026, 11:28