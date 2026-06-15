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Super Neatza. Cum îmbătrânește părul și cum îl putem proteja

Ediția din 15 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. La fel ca pielea, și părul nostru trece printr-un proces natural de îmbătrânire, manifestat nu doar prin albire, ci și prin subțierea firului, pierderea volumului sau deshidratare. Dr. Iulia Roșu, medic dermatolog, explică mecanismele din spatele îmbătrânirii capilare, rolul geneticii și al factorilor externi (stres, alimentație, poluare), dar și cum putem încetini acest proces.
Luni, 15.06.2026, 11:28
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Super Neatza. Horoscop săptămânal cu Adina Moraru: Previziuni astrologice pentru săptămâna 15-21 iunie

Super Neatza. Horoscop săptămânal cu Adina Moraru: Previziuni astrologice pentru săptămâna 15-21 iunie

Logo show Luni, 15.06.2026, 11:34 Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Cătălin Chiper, câștigătorul zilei

Super Neatza. Concursul FIFA „Cartonașul Verde”. Cătălin Chiper, câștigătorul zilei

Logo show Luni, 15.06.2026, 11:31 Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Iza Mateovici, candidata zilei

Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”. Iza Mateovici, candidata zilei

Logo show Luni, 15.06.2026, 11:20 Super Neatza. Tranziția de la grădiniță la școală. Cum pregătim copilul pentru noul început

Super Neatza. Tranziția de la grădiniță la școală. Cum pregătim copilul pentru noul început

Logo show Luni, 15.06.2026, 10:37 Super Neatza. Când este justificată solicitarea unui ordin de protecție

Super Neatza. Când este justificată solicitarea unui ordin de protecție

Logo show Luni, 15.06.2026, 10:01 Super Neatza. La mulți ani, Nicoleta!

Super Neatza. La mulți ani, Nicoleta!

Logo show Luni, 15.06.2026, 09:11 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Conversațiile Balanțelor le-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Conversațiile Balanțelor le-ar putea schimba perspectiva asupra unei situații

Logo show Luni, 15.06.2026, 09:08 Super Neatza. World Cup News 2026. Germania începe în forță Mondialul: 7-1 împotriva naționalei din Curacao

Super Neatza. World Cup News 2026. Germania începe în forță Mondialul: 7-1 împotriva naționalei din Curacao

Logo show Luni, 15.06.2026, 08:53 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă și cer variabil!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vreme instabilă și cer variabil!

Logo show Luni, 15.06.2026, 08:49 Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia

Yasin Ayari înscrie un nou gol superb cu un șut puternic de la distanță | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 07:00 Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia

Omar Rekik înscrie cu capul, profitând de o centrare excelentă | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 06:00 Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia

Yasin Ayari deschide scorul cu un șut în vinclu din afara careului | Suedia vs Tunisia

Luni, 15.06.2026, 05:00
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