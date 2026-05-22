Super Neatza. Pe 27 mai, demonstrații și activități interactive organizate de M.A.I.
Ediția din 22 mai 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Ministerul Afacerilor Interne organizează pe 27 mai cea de-a XVI-a ediție a evenimentului „Porți Deschise”, dedicat Zilei Copilului. Sub denumirea „Aventură în siguranță”, participanții vor putea descoperi activitățile și echipamentele folosite de structurile M.A.I. Evenimentul promite demonstrații, exerciții și activități interactive pentru copii și părinți.
Vineri, 22.05.2026, 10:35